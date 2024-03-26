ABD Dışişleri Bakanı Blinken: DEAŞ Hala Gerçek Bir Tehdit

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NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, terör örgütü DEAŞ'ın "hala gerçek bir tehdit" olduğunu söyledi.

Blinken, başkent Washington'da, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i kabulünde, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Irak'ın bölgenin istikrarı açısından "kritik öneme sahip olduğunu" vurgulayan Blinken, "DEAŞ'ın hala gerçek bir tehdit olduğunu hatırlamalıyız." dedi.

"Yıllar boyunca bu tehditle başa çıkmak ve onu önemli ölçüde azaltmak için yaptığımız çok iyi çalışmalara rağmen sadece birkaç gün önce Moskova dışındaki korkunç saldırı, bize DEAŞ'ın potansiyel gücünü korumaya devam ettiğini hatırlattı." diyen Blinken, Moskova'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin "yasını tuttuklarını" dile getirdi.

Blinken, "Bu, DEAŞ'la mücadeleye devam etmemiz ve onun yeniden dirilmediğinden emin olmamız gerektiğine dair çok talihsiz bir hatırlatmadır." diye konuştu.

DEAŞ saldırısını kınayan Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin de Irak'ın bu terör örgütüne karşı verdiği mücadeleye işaret etti.

Hüseyin, "DEAŞ hala Orta Doğu barışı için bir tehdit ama aynı zamanda başka yerlerdeki güvenlik ve barış için de bir tehdit." ifadesini kullandı.

İki ülke dışişleri bakanlarının buluşması, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 15 Nisan'da Irak Başbakanı Muhammed Şii El Sudani ile Beyaz Saray'da yapacağı kapsamlı görüşme öncesinde gerçekleşti.