ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Gazze'de ateşkes için müzakereler sürüyor - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Gazze'de ateşkes için müzakereler sürüyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de ateşkes için müzakerelerin sürdüğünü ve hala bazı sorunların çözülmesi gerektiğini belirtti. Blinken, anlaşmanın tamamlanmasının yanı sıra sonrası için de plan yapılması gerektiğini vurguladı. İki devletli çözümün tek seçenek olduğunu ifade eden Blinken, İran ve Hamas'ın buna karşı çıktığını savundu.

19.07.2024 19:19
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NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de ateşkes için müzakerelerin sürdüğünü, hala bazı sorunların çözülmesi gerektiğini belirterek, "Müzakerelerde son aşamaya gelindi. Ama son aşamanın da en zor aşama olduğunun bilincindeyiz." dedi.

Blinken, Washington'da düzenlenen "2024 Aspen Güvenlik Forumu"nda konuştu.

Ateşkes için anlaşmayı tamamlamak istediklerini belirten Blinken, sadece anlaşma sağlanmasının da yeterli olmayacağına işaret etti.

Blinken, anlaşma sağlandıktan sonra "bir sonraki gün" için de plan yapılması gerektiğini dile getirdi.

Anlaşmanın ardından "bir boşluk" oluşmaması gerektiğinin altını çizen Blinken, "Hamas'ın geri dönmesi ya da İsrail'in Gazze'yi işgalini uzatması, gerçi uzatmak istemediklerini söylüyorlar, ya da kanunsuzluk kabul edilemez." diye konuştu.

Blinken, Gazze'de ateşkes için müzakerelerin sürdüğünü, hala bazı sorunların çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Müzakerelerde son aşamaya gelindi. Ama son aşamanın da en zor aşama olduğunun bilincindeyiz." şeklinde konuştu.

İki devletli çözümün tek seçenek olduğunu ifade eden Blinken, İran ve Hamas'ın buna güçlü bir şekilde karşı çıktığını savundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Gazze'de ateşkes için müzakereler sürüyor - Son Dakika

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