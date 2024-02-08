ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze\'de öldürülen çocukları hatırlayacağını söyledi

İsrail basını, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde " Gazze'de öldürülen binlerce çocuğu hayatı boyunca hatırlayacağını" söylediğini ileri sürdü.
İsrail'den Kanal13'ün haberine göre, Blinken, Netanyahu ile ikili görüşmesinde İsrail'in saldırılarıyla insanlık felaketinin her geçen gün derinleştiği Gazze'deki sivil kayıpları ve özellikle öldürülen 12 binden fazla çocuğa ilişkin bir itirafta bulundu.
Habere göre İsrail'i destekleyen ABD'nin Dışişleri Bakanı Blinken, "hayatı boyunca Gazze'de öldürülen binlerce çocuğu hatırlayacağını" Netanyahu'ya söyledi.
Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı karşısında "şok olduğunu ve ülkesinin bunun tekrar etmesine izin vermeyeceğini" belirten Blinken, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında "Hamas ile ilişkili olmayan ailelerin tamamının zarar gördüğüne" işaret etti.
Buna karşın Netanyahu, "sivil can kayıplarından Hamas'ın sorumlu olduğunu" ileri sürerek "Hamas'ın sivillerin içinde hareket ettiğini" savundu.
Taraflar arasında müzakere edilen Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası taslağını Hamas'ın kabul ettiği bildirilmişti.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın taleplerini kabul etmenin İsrail için bir kıyım olacağını savunarak zorla göç ettirilmiş 1,2 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı hazırlığı için orduya talimatı verdiklerini açıklamıştı.
İsrail-Filistin'de yaptığı görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında, Blinken, Gazze Şeridi'ndeki sivillerin devam eden acılarını gidermek, korunmalarını sağlamak ve insani yardımların azami derecede çıkarılması gibi konuları İsrailli yetkililerle yaptığı görüşmelerde ele aldıklarını kaydetmişti.
Blinken, "Yaklaşık 2 milyon kişi evlerinden oldu. Yüz binlerce kişi şiddetli açlık yaşıyor. Çoğu sevdiği birini kaybetti ve her geçen gün daha fazla insan öldürülüyor." ifadelerini kullanmıştı.
Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde, yaklaşık 1,9 milyon Filistinli İsrail ordusunun bombardımanı ve işgali gölgesinde zorla göç ettirildi. Yerinden olanların büyük bir kısmı Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kentine sığındı.
İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin kişinin ikamet ettiği Refah'ın nüfusu bugün itibarıyla 4 kattan fazla artarak 1,2 milyonu aşmış durumda.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 708 Filistinli öldürüldü, 67 bin 147 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Pakistan'da eski Başbakan Navaz Şerif'in PML-N partisi ile tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi destekli bağımsız milletvekilleri arasında rekabetin yaşandığı seçimde oy sayımı 17.00'da bitti. Ancak seçim sonuçları saatler geçmesine rağmen hala açıklanmadı. PTI politikacıları oy sayımının durdurulduğunu ve birçok yerde sonuçların değiştirildiğini iddia etti. Pakistan Seçim Komisyonu Başkanı, sonuçların ''en kısa sürede'' açıklanacağını belirtti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti ile ittifakı reddedip İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarmalarının arkasında yatan nedeni katıldığı canlı yayında açıkladı. Aydal, ''AK Parti'den iki büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu.'' dedi.
Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
Hamas'ın her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddedip orduya Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı emri veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ABD'den kötü haber geldi. İsrail'in Refah'a planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini belirten ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, "Plansız ve çok az düşünülmüş bir şekilde böyle bir operasyon düzenlemek felaket olur" dedi.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
Son Dakika › Güncel › ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'de öldürülen çocukları hatırlayacağını söyledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?