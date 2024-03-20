ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'deki ateşkes için Suudi Arabistan, Mısır ve İsrail'e ziyaret gerçekleştirecek

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Gazze'de olası bir ateşkes için Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretine başlayan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, turuna İsrail'i de ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filipinler'deki temaslarının ardından Suudi Arabistan'a giden Blinken'ın, Mısır'ın ardından İsrail'e de gideceği bildirildi.

Açıklamada Blinken'in, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Suudi yetkililerle, Mısır'ın başkenti Kahire'de ise Mısırlı yetkililerle Gazze'deki son durumu ve ateşkes sürecini ele alacağı belirtildi.

Ardından İsrail'e geçecek olan Blinken'ın burada da İsrailli muhataplarıyla Gazze krizini ve ateşkesle ilgili meseleleri ele alacağı kaydedildi.

7 Ekim 2023'te başlayan süreçte Orta Doğu'ya 6. kez ziyarette bulunacak olan Blinken'ın "bölgesel bir barış mimarisi için" diplomatik görüşmeler yapacağı belirtildi.