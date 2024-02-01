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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'deki durumu değerlendirmek üzere Orta Doğu'ya gidiyor - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'deki durumu değerlendirmek üzere Orta Doğu'ya gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze\'deki durumu değerlendirmek üzere Orta Doğu\'ya gidiyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bu hafta sonu Orta Doğu'ya giderek Gazze'deki duruma ilişkin diplomatik temaslarda bulunacağı bildirildi. Blinken, çatışmaların sona ermesinin ardından bölgedeki durumu, Gazze'nin yönetimi, insani yardımların ulaştırılması ve bağımsız bir Filistin devletinin tanınması konularında taraflarla görüşmeler yapacak. Blinken'ın ziyaretinin detayları ilerleyen günlerde açıklanacak.

01.02.2024 00:39
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, bu hafta sonu Orta Doğu'ya giderek Gazze'deki duruma ilişkin diplomatik temaslarda bulunacağı bildirildi.

Beyaz Saray ile ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Blinken'ın hafta sonu bölgeye yapacağı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Buna göre Blinken, Gazze'deki çatışmaların sona ermesinin ardından bölgedeki durum, Gazze'nin bu süreçte nasıl yönetileceği, Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması ve olası bir bağımsız Filistin devletinin tanınmasına yönelik değerlendirmeler kapsamında taraflarla çeşitli temaslarda bulunacak.

7 Ekim 2023'ten bu yana 4 kez bölgeye giden Blinken'ın yeni ziyaretinin detaylarının, ilerleyen günlerde ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.

Kaynak: AA

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