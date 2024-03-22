ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'i Gazze'de sıkışıp kalma konusunda uyardı - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'i Gazze'de sıkışıp kalma konusunda uyardı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve savaş kabinesini, 'Tutarlı bir plana ihtiyacınız var yoksa Gazze'de sıkışıp kalırsınız' ifadesiyle uyardığı iddia edildi. Blinken, İsrail'in güvenliğinin ve dünyadaki yerinin tehlikede olduğunu vurgulayarak, mevcut gidişatın devam etmesi durumunda İsrail'in büyük bir ayaklanmayla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıda bulundu.

22.03.2024 17:57  Güncelleme: 17:59
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve savaş kabinesini, "Tutarlı bir plana ihtiyacınız var yoksa Gazze'de sıkışıp kalırsınız" ifadesiyle uyardığı iddia edildi.

ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesinin bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Tel Aviv ile Hamas arasında ateşkes ve karşılıklı esir takası müzakereleri devam ederken İsrail'e gelen Blinken, Netanyahu ile savaş kabinesiyle toplantısında İsrailli muhataplarını uyardı.

Blinken, toplantıda İsrail'in güvenliğinin ve dünyadaki yerinin tehlikede olduğunun altını çizerek, "Çok geç olana kadar bunu fark edemeyebilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut gidişatla devam eder ve savaş sonrasına dair net bir plan yapılamazsa İsrail'in başa çıkamayacağı büyük bir ayaklanmayla karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıda bulunan Blinken, "Tutarlı bir plana ihtiyacınız var yoksa Gazze'de sıkışıp kalacaksınız." ifadelerini kullandı.

Blinken, İsrail'in mevcut yöntemleri izlemesi durumunda "Hamas'ın Gazze'de kontrolü elinde tutacağını veya anarşinin ortaya çıkacağını" dile getirdi.

Kaynağa göre, Netanyahu ise Blinken'ın sözleri üzerine, "On yıllarca işimiz başımızdan aşkın olacak." dedi.

Axios'un Blinken'ın uyarısına ilişkin yorum talebine İsrail Başbakanlık Ofisi'nin henüz yanıt vermediği aktarıldı.

Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası müzakerelerinin gündemde olduğu dönemde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Orta Doğu turu kapsamında bugün İsrail'e gelen Blinken, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takasına varılması için yapılan müzakereleri görüşmek üzere Suudi Arabistan'ı ve Mısır'ı ziyaret etmişti.

Blinken'ın son ziyareti, 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'e yaptığı 6. ziyaret olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'i Gazze'de sıkışıp kalma konusunda uyardı - Son Dakika

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