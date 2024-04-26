ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'i ziyaret edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'i ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail\'i ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ordusunun Refah'a olası kara saldırısı ve Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası mutabakatını görüşmek için gelecek hafta İsrail'e geleceği bildirildi. Blinken'ın ziyaretinde, Refah'a olası kara saldırısı ve Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası gibi konuların ele alınacağı ifade edildi.

26.04.2024 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail ordusunun Refah'a olası kara saldırısı ve Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası mutabakatını görüşmek için gelecek hafta İsrail'e geleceği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Blinken'ın 30 Nisan'da İsrail'i ziyaret edeceği belirtildi.

Ziyarette Blinken'ın, İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı ve Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası gibi konuları İsrailli yetkililerle görüşeceği ifade edildi.

Bunun, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgeye yapacağı 7. ziyaret olacağı kaydedildi.

İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusu, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Uluslararası uyarılara rağmen Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısını "çok yakında" başlatacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

Antony Blinken, Tel Aviv, İsrail, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'i ziyaret edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
10:42 Fatih Erbakan’ı neden çağırmadılar AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi Fatih Erbakan'ı neden çağırmadılar? AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi
09:59 İnfial yaratan görüntü Filistin’e destek veren profesörü ters kelepçeyle gözaltına aldılar İnfial yaratan görüntü! Filistin'e destek veren profesörü ters kelepçeyle gözaltına aldılar
09:29 Devlet hastanesinde görevli kadınların eve davet ettiği adam şoku yaşadı Devlet hastanesinde görevli kadınların eve davet ettiği adam şoku yaşadı
09:05 Eski Patiswiss CEO’su Tunaoğlu’yla ilgili yeni iddia Çalışanlarına mobbing yapıp, azarlamış Eski Patiswiss CEO'su Tunaoğlu'yla ilgili yeni iddia! Çalışanlarına mobbing yapıp, azarlamış
12:19 Galatasaray, Adana Demirspor maçında Portekizli hakem VAR’da Galatasaray, Adana Demirspor maçında Portekizli hakem VAR'da
11:53 Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı
10:56 AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı
10:43 İskenderun’da silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti İskenderun'da silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti
10:37 IBAN kiralayanlar dikkat Bakanlık harekete geçti IBAN kiralayanlar dikkat! Bakanlık harekete geçti
10:28 Bebeği ilk defa görmeye başlayan anne trafik kazasında hayatını kaybetti Bebeği ilk defa görmeye başlayan anne trafik kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 12:30:05. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'i ziyaret edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement