Blinken'den Eygi'nin Ölümüne Tepki - Son Dakika
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Blinken'den Eygi'nin Ölümüne Tepki

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail askerlerince öldürülen Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümünün sebepsiz ve haksız olduğunu söyledi. Blinken, İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere karşı aşırı güç kullandığını ve bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti. Ayrıca Blinken, İran'ın Rusya'ya balistik füze sağlamasının ardından ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları derinleştireceğini açıkladı.

10.09.2024 16:47
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesinin "sebepsiz ve haksız" olduğunu belirterek, İsrail ordusunun Filistinlilere karşı aşırı güç kullandığını, iki ABD vatandaşının öldürüldüğünü ve bunun kabul edilemeyeceğini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile ABD'li mevkidaşı Blinken, İngiltere'nin başkenti Londra'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Blinken, ABD ve Türk vatandaşı sivil toplum gönüllüsü Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin, "Onun öldürülmesi hem sebepsiz hem de haksızdı. Hiç kimse protestoya katıldığı için vurulmamalı ve öldürülmemeli." dedi.

Hiç kimsenin görüşlerini özgürce ifade ettiği için hayatını riske atmak zorunda kalmaması gerektiğini vurgulayan Blinken, şunları kaydetti:

"Bize göre, İsrail güvenlik güçlerinin Batı Şeria'daki faaliyetlerinde, angajman kurallarında yapılacak değişiklikler dahil bazı nihai değişiklikler yapması gerekmektedir. Aşırılık yanlısı yerleşimciler Filistinlilere saldırdığında güvenlik güçlerinin görmezden geldiğine dair bazı raporlara uzun zamandır şahit oluyoruz. İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere karşı aşırı güç kullandığını gördük ve şimdi de İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürülen ikinci bir ABD vatandaşı var. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bu değişmeli ve biz bunu İsrail hükümetinin çoğu üyesine açıkça ifade edeceğiz."

Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi (26), 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı bir gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti. Eygi'nin ailesi, çocuklarının öldürülmesine ilişkin bağımsız bir soruşturma için ABD yönetimine çağrı yapmıştı.

ABD, İran'a yaptırımları derinleştirecek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, konuşmasında, İran'ın Rusya'ya balistik füze sağlamasının ardından Washington'un Tahran'a yönelik yaptırımları derinleştireceğini de açıkladı.

Blinken, "ABD bugün ilerleyen saatlerde İran Air'e yönelik ek tedbirler dahil İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıklayacak. Müttefiklerimiz ve ortaklarımızın da İran'a yönelik kendi yeni tedbirlerini açıklamalarını bekliyoruz." diye konuştu.

Blinken, İran'ın Ukrayna'da kullanması için Rusya'ya balistik füzeler sağlamasının bölgede "belirgin tırmanma anlamına geleceği" uyarısında bulunarak, "Rusya şimdi bu balistik füzelerin sevkiyatını aldı ve muhtemelen birkaç hafta içinde Ukrayna'da Ukraynalılara karşı kullanacak." dedi.

İngiltere ve ABD Dışişleri Bakanları birlikte Kiev'e gidecek

İngiliz Dışişleri Bakanı Lammy de Rusya-Ukrayna krizine ilişkin yaptığı açıklamada, bu hafta içinde ABD'li mevkidaşıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ortak ziyarette bulunacaklarını bildirdi.

Bakan Lammy, bunun "10 yılı aşkın süredir bu türden ilk ortak ziyaret" olacağının altını çizerek, "Bizler en yakın müttefikleriz. Bu nedenle Ukrayna'ya olan bağlılığımızı göstermek üzere birlikte seyahat edeceğimiz için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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