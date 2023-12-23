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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Savunma Bakanı ile Gazze'deki durumu görüştü - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Savunma Bakanı ile Gazze'deki durumu görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant ile Gazze'deki duruma ilişkin telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların artırılması konuları ele alındı. Blinken, çatışmanın ve gerilimin artmasını önlemek için tedbirler alınmasının önemini vurguladı ve İsrail'in sivil zayiatı önlemek için gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirtti. Ayrıca, ABD'nin Filistin devletinin hayata geçirilmesi için somut adımları teşvik etmeye bağlı olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Savunma Bakanı ile Gazze\'deki durumu görüştü
23.12.2023 - 11:11,
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant ile Gazze'deki duruma ilişkin telefonda görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Blinken ile Gallant, Gazze'deki esirleri ve Filistinlilerin insani yardıma ihtiyacını ele aldı.

Taraflar, kalan esirlerin serbest bırakılmasını sağlamaya ve Gazze'deki ihtiyaç sahibi Filistinlilere insani yardımların artırılmasına yönelik "aktif çabaları" da görüştü.

Blinken, Batı Şeria ve Lübnan da dahil olmak üzere çatışmanın ve gerilimin artmasını önlemek için "tedbirler alınmasının" önemini vurguladı.

İsrail'in sivil zayiattan kaçınmak için "gerekli tüm tedbirleri alması gerektiğini" yineleyen Blinken, ABD'nin gelecekte bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi için "somut adımları teşvik etmeye bağlılığının" altını çizdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Savunma Bakanı ile Gazze'deki durumu görüştü - Son Dakika
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