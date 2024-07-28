ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Japonya ve Hindistan ile Görüşmeler Yaptı - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Japonya ve Hindistan ile Görüşmeler Yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Japonya'nın başkenti Tokyo'ya ziyareti kapsamında, Japon ve Hint mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgesel güvenlik ve istikrar konuları ele alındı. Ayrıca, ABD ve Japonya Savunma Bakanları da bir araya gelerek, Çin'in uluslararası düzeni yeniden şekillendirme çabaları ve Kuzey Kore'nin nükleer tehdidi konusunda endişelerini dile getirdi. Okinawa'da yaşanan cinsel istismar vakaları da gündeme geldi.

28.07.2024 19:53
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Japonya'nın başkenti Tokyo'ya ziyareti kapsamında, Japon mevkidaşı Kamikava Yoko ve Hint mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşmeler yaptı.

Blinken, Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) çerçevesinde, dışişleri bakanları düzeyindeki toplantıya katılmak üzere, Tokyo'yu ziyaretine başladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Japon mevkidaşı Kamikava ile bir araya gelen Blinken, Hint-Pasifik bölgesinde ülkelerinin güvenlik ve istikrar açısından rolünü ele aldı.

Blinken ve Kamikava, daha önce iki ülke arasında değinilen güvenlik alanındaki taahhütlerinin devamlılığına bağlılıklarını yinelemelerinin yanı sıra Tayvan Boğazı ve Güney Çin Denizi'nde "barış ve istikrarın korunmasının önemini" vurguladı.

Blinken, Hint mevkidaşıyla da görüştü

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar da X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Blinken ile bir araya geldiğini belirtti.

"İkili gündemlerinin istikrarlı şekilde ilerlediğini" kaydeden Jaishankar, Blinken ile bölgesel ve küresel sorunları geniş kapsamlı ele aldıklarını aktardı.

Jaishankar, QUAD kapsamında düzenlenecek toplantıya katılmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

ABD ile Japonya'nın Dışişleri Bakanları ve Savunma Bakanları görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan ortak açıklamaya göre, Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, "ABD-Japonya Güvenlik İstişare Komitesi" kapsamında Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava ve Savunma Bakanı Kihara Minoru ile Tokyo'da bir araya geldi.

Görüşmede bakanlar, Çin'in, "başkalarının zararına olacak şekilde kendi çıkarları için uluslararası düzeni yeniden şekillendirmeye çalıştığı" konusunda hemfikir olduklarını, bu durumdan "ciddi endişe" duyduklarını ifade etti.

Bakanlar, Çin'in "bölgedeki iddiası" ve Kuzey Kore'nin nükleer tehdidi karşısında "ABD Kuvvetleri, Japonya"nın (USFJ) komuta fonksiyonlarını yükseltme ve hava savunma füzelerinin ortak üretimini genişletme konusunda anlaştı.

Japonya ile ikili operasyonlarda işbirliğini kolaylaştırmak için de adımlar atılacağı konusunda anlaşmaya varan bakanlar, "Japonya'nın savunma kabiliyetleriyle desteklenen ABD'nin genişletilmiş caydırıcılığını güçlendirmeye devam etmenin" önemine vurgu yaptı.

Bakanlar, Kuzey Kore'nin çok sayıda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararını ihlal ederek balistik füze fırlatmaya devam etmesini şiddetle kınadı.

Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arındırılması yönündeki kararlılıklarını yineleyen bakanlar, Pyongyang'ı BMGK kararları çerçevesindeki tüm yükümlülüklerine uymaya çağırdı.

Ortak açıklamada, "İttifak işbirliği ruhu çerçevesinde bakanlar, USFJ tarafından kabul edilemez olay ve davranışların önlenmesi için sarf edilen çabaları memnuniyetle karşıladı." ifadesine yer verildi.

Okinawa'da görevli ABD Deniz Piyadesi 21 yaşındaki Jamel Clayton, bir kadına tecavüz girişiminde bulunduğu ve onu yaraladığı gerekçeleriyle mayıs ayında gözaltına alınmıştı. Clayton aleyhine 17 Haziran'da iddianame hazırlanmıştı.

Okinawa Eyalet Valisi Tamaki Denny, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir kez daha iğrenç bir suç ortaya çıktı ve Okinawa halkında büyük bir endişeye neden oldu. Öfkelenmekten kendimi alamıyorum." ifadesini kullanmıştı.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, temmuz başında yaptığı açıklamada, çoğu Okinawa'da olmak üzere ABD kuvvetleri mensupları tarafından gerçekleştirilen 5 cinsel istismar vakası tespit edildiğini bildirmişti.

Bakan Kamikava da 5 Temmuz'da yaptığı açıklamada, bu olaylardan dolayı "derin acı" duyduğunu dile getirmiş ve ABD'yi bu tür olayları önlemeye çağırmıştı.

Okinawa Adası

ABD askerleri ile askeri tesislerde çalışan yerel personel tarafından bölgede işlenen suçlar, Okinawa halkı nezdinde uzun yıllardır şikayet sebebi olarak gösteriliyor.

Benzer dava süreçlerinin, 55 bine yakın ABD askerinin görev yaptığı bilinen Japonya'da, ABD'nin askeri varlığına karşı yerel muhalefeti körükleyebileceği belirtiliyor.

İkinci Dünya Savaşı'nın 1945'te sona ermesine rağmen ABD'nin hakimiyetinde kalan stratejik önemdeki Okinawa Adası, 1972'de Japon egemenliğine bırakıldı.

Japonya yüz ölçümünün yüzde 0,6'sını oluşturan Okinawa, ülke genelindeki ABD askeri tesislerinin toplam arazi alanlarının yüzde 70,6'sına ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Japonya ve Hindistan ile Görüşmeler Yaptı - Son Dakika

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