ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan'ın ardından Ürdün'e gelerek Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü. Görüşmede, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes müzakereleri, bölgede kalıcı barışın sağlanması için devam eden diplomatik çabalar ve Gazze'ye acil yardımların ulaştırılması konuları ele alındı. Blinken, Ürdün'deki temaslarının ardından İsrail'i ziyaret edecek ve Gazze Şeridi'ndeki insani yardım faaliyetlerini inceleyecek.

02.05.2024 00:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ürdün'de

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi

AMMAN - Suudi Arabistan'ın ardından Ürdün'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi.

Suudi Arabistan'daki temaslarını tamamlayan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün'e geldi. Blinken, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede, İsrail ve Hamas arasında devam eden ateşkes müzakerelerinin, İsrail ve Filistin ihtilafında iki devletli çözümde dahil olmak üzere bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik devam eden diplomatik çabaların ve Ürdün'den Gazze'ye kara yoluyla acil ihtiyaç duyulan ilave yardımların ulaştırılmasına yönelik ortak çabaların ele alındığı aktarıldı. Blinken, Kral Abdullah'ın yanı sıra Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile de bir araya geldi.

Blinken, yarın İsrail'i ziyaret edecek

Blinken, Ürdün'deki temaslarının ardından İsrail'i ziyaret edecek. Blinken'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yarın bir araya gelmesi bekleniyor. Blinken, ayrıca Aşdod Limanı'nı ziyaret ederek, Gazze Şeridi için yürütülen insani yardım faaliyetlerini inceleyecek.

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Antony Blinken, İsrail, Gazze, Ürdün, Dış Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:21 Endonezya’da yanardağ felaketi büyüyor, küller komşu ülkeye ulaştı Endonezya'da yanardağ felaketi büyüyor, küller komşu ülkeye ulaştı
21:44 Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, sokaklar göle döndü Ankara'da sağanak yağış etkili oldu, sokaklar göle döndü
21:00 Fed, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu Fed, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
20:38 Meteoroloji’den 34 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 34 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
19:31 Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs’ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs'ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı
23:18 Gürcistan’da “yabancı etkinin şeffaflığı“ yasa tasarısı karşıtı gösteride arbede yaşandı Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısı karşıtı gösteride arbede yaşandı
22:11 İYİ Parti’deki devir teslim törenine sessizlik damga vurdu İYİ Parti'deki devir teslim törenine sessizlik damga vurdu
21:12 Pençe-Kilit bölgesinde yıldırım düşmesi nedeniyle bir asker şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde yıldırım düşmesi nedeniyle bir asker şehit oldu
20:39 İstanbul Valisi Davut Gül’den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz İstanbul Valisi Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz
19:17 İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor
18:04 Paris’teki 1 Mayıs Gösterilerinde Polis Eylemcilere Copla Müdahale Etti Paris'teki 1 Mayıs Gösterilerinde Polis Eylemcilere Copla Müdahale Etti
16:53 BBP Genel Başkanı Destici’den TİP lideri Baş’a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu BBP Genel Başkanı Destici'den TİP lideri Baş'a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu
16:12 Denizli’de 1 Mayıs yürüyüşünde LGBT bayrağı açan kişiye saldırı Denizli'de 1 Mayıs yürüyüşünde LGBT bayrağı açan kişiye saldırı
16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 02:08:05. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement