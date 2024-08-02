ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Venezuela'daki seçimi muhalefetin kazandığını iddia etti

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Venezuela'daki devlet başkanı seçimini muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez'in açık ara kazandığını öne sürdü.

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm kanıtlar ışığında, ABD ve belli ki Venezuela halkının çoğu, 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçimini açık ara kazananın Gonzalez olduğuna inanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin, mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun muhalefete yönelik iddialarını reddettiğini belirten Blinken, "Maduro ve temsilcilerinin Gonzalez dahil olmak üzere muhalefet liderlerini gözaltına alma tehditleri iktidarı korumak için demokratik olmayan bir girişimdir." ifadesini kullandı.

Blinken, Gonzalez'i "başarılı kampanyası" için kutladığını kaydederek, Venezuela'da demokratik normların yeniden tesis edilmesi sürecini desteklediklerini vurguladı.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) açıkladığı seçim sonuçlarının "kusurlu" olduğunu ve Venezuela halkının iradesini yansıtmadığını savunan Blinken, CNE'nin veri veya oy sayım çizelgelerini yayımlamadığına dikkati çekti.

Bu arada, Maduro son yaptığı açıklamada, Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado'ya tepki göstererek, "Bir vatandaş olarak bana fikrimi soracak olursanız, size bu insanların (Gonzalez ve Machado) sebep oldukları suçlar nedeniyle parmaklıklar ardında olması gerektiğini söylerim. Venezuela'da adaletin sağlanması gerektiğini ifade ederim." demişti.

Venezuela'daki seçimler

Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanı seçimleri düzenlenmişti.

Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçlara hile karıştığını öne sürmüştü.

Seçim sonuçlarının hileli olduğu gerekçesiyle düzenlenen protestolarda güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan olaylarda şimdiye kadar biri asker 17 kişi hayatını kaybetmişti.