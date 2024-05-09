ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in ABD yasalarını ve uluslararası yasaları ihlal ettiği iddialarını içeren raporu geciktirecek - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in ABD yasalarını ve uluslararası yasaları ihlal ettiği iddialarını içeren raporu geciktirecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail\'in ABD yasalarını ve uluslararası yasaları ihlal ettiği iddialarını içeren raporu geciktirecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in ABD yasalarını ve uluslararası yasaları ihlal edip etmediğine ilişkin hazırlanan raporun gecikeceğini açıkladı. Miller, raporun doğruluğundan emin olunduğunu belirtirken, nihai halini vermek için çalışmaya devam ettiklerini söyledi. İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ediyor olabileceği ve ABD silahlarının kullanımına ilişkin verdiği güvencelerin inandırıcı olmadığı iddiaları üzerine hazırlanan raporun, ilerleyen günlerde iletilmesi planlanıyor.

09.05.2024 10:11  Güncelleme: 10:16
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in, ABD yasalarını ve uluslararası yasaları ihlal edip etmediğine ilişkin hazırlanan raporun gecikeceğini söyledi.

Miller, Dışişleri Bakanlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in ABD yasaları ve uluslararası yasaları ihlal ettiği iddiaları üzerine hazırlanan rapora ilişkin, "Rapor bugün iletilmeyecek. Rapora nihai halini vermek için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Rapordaki her şeyin doğruluğundan emin olunduğunu kaydeden Miller, ancak raporun iletilmesinde kısa bir gecikme yaşanacağını dile getirdi.

Sözcü Miller, raporu çok yakın bir gelecekte, ilerleyen günlerde iletmeyi umduklarını belirtti.

Bazı üst düzey Dışişleri yetkililerinin, Bakan Antony Blinken'a, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ediyor olabileceğini ve ABD silahlarının kullanımına ilişkin Dışişleri Bakanlığına sunduğu güvencelerin "inandırıcı ya da güvenilir olmadığını" ilettiği belirtiliyor.

Başkan Joe Biden tarafından imzalanan 8 Şubat tarihli Ulusal Güvenlik Memorandumu NSM-20'ye göre, ABD'den askeri yardım alan ülkelerin, Washington'a, silahların uluslararası insan hakları hukuku ve uluslararası insancıl hukuka uygun kullanılacağına dair "inandırıcı ve güvenilir yazılı güvenceler" vermesi gerekiyor.

İnsan hakları grupları, İsrail'in geçen ay Dışişleri Bakanlığına sunduğu yazılı güvencenin inandırıcı olmadığını belirterek, ABD'yi, bu ülkeye silah transferini askıya almaya çağırmıştı.

Dışişleri Bakanlığının, İsrail'in verdiği güvenceleri inandırıcı bulup bulmadığına dair rapor hazırlaması ve 8 Mayıs'a kadar Kongre'ye göndermesi gerekiyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in ABD yasalarını ve uluslararası yasaları ihlal ettiği iddialarını içeren raporu geciktirecek - Son Dakika

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