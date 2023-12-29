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ABD Dışişleri Bakanlığı: Kuzey Kore'ye karşı düşmanca niyetimiz yok - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanlığı: Kuzey Kore'ye karşı düşmanca niyetimiz yok

ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, Kuzey Kore'ye karşı düşmanca niyetlerinin olmadığını ve diplomasiye bağlı olduklarını açıkladı. ABD, Kuzey Kore ile ön koşulsuz diyalog kurmak istediğini belirtirken, saldırganlığı caydırma ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal konularında Güney Kore, Japonya ve diğer ortaklarıyla görüşmelerine devam ettiğini ifade etti. Güney Kore, Japonya ve ABD'nin, Kuzey Kore'nin füze fırlatma faaliyetlerini tespit etmek ve değerlendirmek amacıyla eş zamanlı veri paylaşım sistemi kurma konusunda anlaştığı biliniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı: Kuzey Kore\'ye karşı düşmanca niyetimiz yok
29.12.2023 - 10:35,  Güncelleme: 10:37
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ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, ABD'nin diplomasiye bağlı olduğunu ve Kuzey Kore'ye karşı "düşmanca niyeti" olmadığını açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, ajansa yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin "benzeri görülmemiş sayıda balistik füze fırlatmış olmasına rağmen" ABD'nin diplomasiye olan bağlılığı belirtildi.

ABD'nin, Pyongyang yönetimi ile "ön koşulsuz diyalog" kurmak istediği kaydedilen açıklamada, "ABD, Kuzey Kore'ye karşı herhangi düşmanca niyet beslemiyor." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, ABD'nin, Kuzey ile iletişim kurma yollarının yanı sıra "saldırganlığı caydırma ve ülkenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararlarını ihlali" konularında Güney Kore, Japonya ve diğer ortaklarıyla görüşmeye devam ettiği kaydedildi.

Kuzey Kore, kıtalar arası balistik füze fırlatmıştı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 17 Aralık'ta Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) balistik füze fırlattığını duyurmuş, Japonya Savunma Bakanlığı da dün, Kuzey'in Japon Denizi yönüne yerel saatle 08.24'te kıtalar arası balistik füze fırlattığını duyurmuştu.

Güney Kore Savunma Bakanlığı da ABD ve Japonya ile Kuzey Kore'nin füze fırlatma faaliyetlerine ilişkin uyarı verilerini eş zamanlı olarak paylaşacağı sistemin başlatıldığını bildirmişti.

Üç ülkenin, Kasım 2022'de kurulması konusunda mutabık kaldığı eş zamanlı veri paylaşım sistemiyle "Kuzey Kore'nin fırlattığı füzeleri tespit etme ve değerlendirme, güvenliği sağlama ve bu alanda gelişmeyi" amaçladığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA
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