ABD, Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin müzakere edilmesi gerektiğini belirtti

NEW ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, Filistin'in BM'ye tam üyeliği konusunun taraflar arasında görüşülmesi gerektiğini belirtti.
Wood, BM Güvenlik Konseyinde, Filistin'in üyelik başvurusunun yeniden değerlendirileceği kapalı oturum öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD'nin konuya ilişkin tutumunun değişmediğini aktaran Wood, "Filistin'in tam üyeliği hususunun, İsrail ve Filistinliler arasında müzakere edilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz." dedi.
Wood, konunun Oslo Anlaşması'nda da yer aldığını anımsatarak, "Taraflar, bir anlaşma sağlamalı, bunun sonucunda da tam üyelik gerçekleşmeli." açıklamasında bulundu.
Filistin, tam üyeliğin yeniden değerlendirilmesini talep etti
Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak bu müracaat, BM Güvenlik Konseyinde gereken desteği alamamıştı.
Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek, üyelik başvurularının yeniden ele alınması için talepte bulunmuştu.
Guterres de 3 Nisan'da BM Güvenlik Konseyine mektup yazarak, Filistin'in talebini gündeme alma çağrısında bulunmuştu.
BM'ye yeni üye alma süreci önce Konseyde başlıyor. Görüşmelerin ardından Konseyin konuyu "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesine" sevk etmesi bekleniyor.
Komitenin olumlu dönüş yapması halinde BM Güvenlik Konseyinin oylama yapması, olumlu karar için daimi üyelerinin hiçbirinin veto yetkisini kullanmaması ve 15 üyeden 9'unun "evet" oyu vermesi gerekiyor.
Konseyden olumlu karar çıkarsa, konu BM Genel Kuruluna sevk ediliyor. 193 üyeli BM Genel Kurulunda da üyeliğin onaylanması için oyların 3'te 2'sinin alınması gerekiyor.
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