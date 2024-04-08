ABD, Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin müzakere edilmesi gerektiğini belirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD, Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin müzakere edilmesi gerektiğini belirtti

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, Filistin'in BM'ye tam üyeliği konusunun taraflar arasında görüşülmesi gerektiğini belirtti. Wood, konunun Oslo Anlaşması'nda da yer aldığını anımsatarak, 'Taraflar, bir anlaşma sağlamalı, bunun sonucunda da tam üyelik gerçekleşmeli.' açıklamasında bulundu. Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak bu müracaat, BM Güvenlik Konseyinde gereken desteği alamamıştı.

08.04.2024 17:58  Güncelleme: 18:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, Filistin'in BM'ye tam üyeliği konusunun taraflar arasında görüşülmesi gerektiğini belirtti.

Wood, BM Güvenlik Konseyinde, Filistin'in üyelik başvurusunun yeniden değerlendirileceği kapalı oturum öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin konuya ilişkin tutumunun değişmediğini aktaran Wood, "Filistin'in tam üyeliği hususunun, İsrail ve Filistinliler arasında müzakere edilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Wood, konunun Oslo Anlaşması'nda da yer aldığını anımsatarak, "Taraflar, bir anlaşma sağlamalı, bunun sonucunda da tam üyelik gerçekleşmeli." açıklamasında bulundu.

Filistin, tam üyeliğin yeniden değerlendirilmesini talep etti

Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak bu müracaat, BM Güvenlik Konseyinde gereken desteği alamamıştı.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek, üyelik başvurularının yeniden ele alınması için talepte bulunmuştu.

Guterres de 3 Nisan'da BM Güvenlik Konseyine mektup yazarak, Filistin'in talebini gündeme alma çağrısında bulunmuştu.

BM'ye yeni üye alma süreci önce Konseyde başlıyor. Görüşmelerin ardından Konseyin konuyu "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesine" sevk etmesi bekleniyor.

Komitenin olumlu dönüş yapması halinde BM Güvenlik Konseyinin oylama yapması, olumlu karar için daimi üyelerinin hiçbirinin veto yetkisini kullanmaması ve 15 üyeden 9'unun "evet" oyu vermesi gerekiyor.

Konseyden olumlu karar çıkarsa, konu BM Genel Kuruluna sevk ediliyor. 193 üyeli BM Genel Kurulunda da üyeliğin onaylanması için oyların 3'te 2'sinin alınması gerekiyor.

Kaynak: AA

Filistin, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin müzakere edilmesi gerektiğini belirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:47 İYİ Parti teşkilatı, olaylı şekilde istifa eden Yavuz Ağıralioğlu’nu kurultay öncesi ikna etmek için kolları sıvadı İYİ Parti teşkilatı, olaylı şekilde istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nu kurultay öncesi ikna etmek için kolları sıvadı
17:33 Yozgat’ın Yerköy ilçesinde okullardaki dolaplarda oy zarfları bulundu Yozgat'ın Yerköy ilçesinde okullardaki dolaplarda oy zarfları bulundu
16:47 YSK, Hatay dahil 3 ilde seçim yenileme taleplerini reddetti YSK, Hatay dahil 3 ilde seçim yenileme taleplerini reddetti
16:28 TFF Eski Disiplin Kurulu Başkanı, Fenerbahçe’nin Süper Kupa durumu ve bekleyen süreci değerlendirdi TFF Eski Disiplin Kurulu Başkanı, Fenerbahçe'nin Süper Kupa durumu ve bekleyen süreci değerlendirdi
15:02 Süper Lig kulüpleri, TFF’nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için imza topluyor Süper Lig kulüpleri, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için imza topluyor
18:44 Terörist başının yeğeni Ömer Öcalan’dan Meclis kürsüsünde skandal sözler: Soyadımla gurur duyuyorum Terörist başının yeğeni Ömer Öcalan'dan Meclis kürsüsünde skandal sözler: Soyadımla gurur duyuyorum
18:01 Fenerbahçe’den dünya kamuoyuna Süper Kupa açıklaması: Adaletsizliğe karşı dik durmaya devam edeceğiz Fenerbahçe'den dünya kamuoyuna Süper Kupa açıklaması: Adaletsizliğe karşı dik durmaya devam edeceğiz
15:49 CHP lideri Özel’in gönlünde cumhurbaşkanı adaylığı için 2 isim yatıyor CHP lideri Özel'in gönlünde cumhurbaşkanı adaylığı için 2 isim yatıyor
15:30 Estetiğin dozunu kaçıran Çağla Şıkel’in son hali alay konusu oldu Estetiğin dozunu kaçıran Çağla Şıkel'in son hali alay konusu oldu
14:50 Kurtlar Vadisi’nin Süleyman Çakır’ı ölümünün 20. yılında anıldı Oktay Kaynarca’dan taziye mesajı geldi Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı ölümünün 20. yılında anıldı! Oktay Kaynarca'dan taziye mesajı geldi
14:05 Televizyona yansımayan o an Takım arkadaşları, Kerem Aktürkoğlu’nun sözünü yerde bıraktı Televizyona yansımayan o an! Takım arkadaşları, Kerem Aktürkoğlu'nun sözünü yerde bıraktı
12:44 2 yıl sonra itiraf geldi Yılmaz Erdoğan, 25 yaş küçük Cansu Taşkın’la aşk yaşıyor 2 yıl sonra itiraf geldi! Yılmaz Erdoğan, 25 yaş küçük Cansu Taşkın'la aşk yaşıyor
12:43 Kişisel eşyalarını toplatan Akşener, makam odasını boşalttırdı Kişisel eşyalarını toplatan Akşener, makam odasını boşalttırdı
12:05 Ece Seçkin’den “Külotla sahneye çıkmasınlar“ diyen İzzet Yıldızhan’ın tekne videosuna tepki Ece Seçkin'den "Külotla sahneye çıkmasınlar" diyen İzzet Yıldızhan'ın tekne videosuna tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2024 19:30:15. #1.11#
SON DAKİKA: ABD, Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin müzakere edilmesi gerektiğini belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement