ABD, Gazze'de ateşkes sağlanmasının İsrail-Lübnan sınırındaki gerilimi azaltacağını belirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD, Gazze'de ateşkes sağlanmasının İsrail-Lübnan sınırındaki gerilimi azaltacağını belirtti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail-Lübnan sınırındaki artan gerilimle ilgili olarak Gazze'de ateşkes sağlanmasının en iyi çözüm olduğunu bildirdi. Miller, Hizbullah'ın saldırılarını artırdığını ve itidal çağrısında bulunduğunu belirtti. İsrail-Lübnan sınırındaki gerilimin Gazze ile bağlantılı olduğunu vurgulayan Miller, ateşkesin gerginliği azaltacağını ve durumun sürdürülemez olduğunu ifade etti. Son haftalarda tırmanan gerilimde İsrail'e yönelik binlerce roket ve tanksavar mermisi ateşlendiği bildirilmişti.

17.06.2024 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD, İsrail- Lübnan sınırında artan geriğinliği azaltmak için en iyi çözümün Gazze'de ateşkes sağlanması olduğunu bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Miller, İsrail-Lübnan sınırında artan gerginlikten endişe duyup duymadıklarının sorulması üzerine, endişe düzeylerinin değişmediğini, 7 Ekim'den beri bu konuda endişelerini dile getirdiklerini ve gerginliğin artmasını engellemeye çalıştıklarını söyledi.

Miller, Hizbullah'ın son haftalarda saldırılarını artırdığını belirterek, itidal çağrısında bulundu.

Gazze ve İsrail-Lübnan sınırındaki gerginliğin birbiriyle bağlantılı olduğuna işaret eden Miller, "Kuzeyde diplomatik bir sonuç elde ekmek için en iyi çözüm Gazze'de ateşkes sağlanması." dedi.

Miller, bunun gerginliğin azaltılmasına çok önemli katkı sağlayacağını, durumun İsrail ve Lübnanlı aileler için sürdürülemez olduğunu ifade etti.

Mavi Hat'ta gerginlik

İsrail-Lübnan arasındaki "mavi hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda tırmanan bir gerilim yaşanıyor.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, "Lübnan'daki Hizbullah'ın 7 Ekim'den bu yana İsrail'e yönelik 5 binden fazla roket, tanksavar mermisi ve İHA ateşlediğini" bildirmişti.

Hagari, "Hizbullah'ın artan saldırıları bizi daha geniş bir tırmanışın eşiğine getiriyor. Bu Lübnan ve bölge için yıkıcı sonuçlar doğurabilecek bir tırmanış." demişti.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. Bu çatışmalarda 341 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Matthew Miller, Miller, Lübnan, İsrail, Gazze, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Gazze'de ateşkes sağlanmasının İsrail-Lübnan sınırındaki gerilimi azaltacağını belirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:55 Fitch Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yüzde 2,8’den 3,5’e çıkardı Fitch Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yüzde 2,8'den 3,5'e çıkardı
21:49 Sağlık Bakanı Koca, itfaiye aracına fermuar yöntemiyle yol verilmesini paylaştı Sağlık Bakanı Koca, itfaiye aracına fermuar yöntemiyle yol verilmesini paylaştı
20:43 On binlerce İsrailli bir kez daha sokaklara indi: Sen suçlusun Netanyahu On binlerce İsrailli bir kez daha sokaklara indi: Sen suçlusun Netanyahu
19:52 Reuters’ın raporuna damga vurduk En çok okunan haber siteleri arasında sondakika.com ikinci, haberler.com yedinci oldu Reuters'ın raporuna damga vurduk! En çok okunan haber siteleri arasında sondakika.com ikinci, haberler.com yedinci oldu
18:09 CHP’li Yazgan’dan AK Parti için sert sözler: Kılımız kıpırdamaz CHP'li Yazgan'dan AK Parti için sert sözler: Kılımız kıpırdamaz
23:03 Herkes onu konuşuyor Halil Umut Meler, verdiği kararlarla maça damgasını vurdu Herkes onu konuşuyor! Halil Umut Meler, verdiği kararlarla maça damgasını vurdu
22:37 Salih Özcan’dan taraftarlara çağrı: Sarı Duvar, Kırmızı Duvar olsun Salih Özcan'dan taraftarlara çağrı: Sarı Duvar, Kırmızı Duvar olsun
21:53 Montella açıkladı Yıldız futbolcuyu Gürcistan maçında oynatmayacak Montella açıkladı! Yıldız futbolcuyu Gürcistan maçında oynatmayacak
20:39 EURO 2024’te ilk sürpriz Slovakya, Belçika’yı 1-0 yendi EURO 2024'te ilk sürpriz! Slovakya, Belçika'yı 1-0 yendi
19:44 Sinan Ateş cinayetinden yargılanan Tolgahan Demirbaş’ın yeni ifade görüntüsü Önce reddetti, sonra kabul etti Sinan Ateş cinayetinden yargılanan Tolgahan Demirbaş'ın yeni ifade görüntüsü! Önce reddetti, sonra kabul etti
19:42 Gürcistan teknik direktörü Willy Sagnol: Hakan Çalhanoğlu’nun büyük bir hayranım Gürcistan teknik direktörü Willy Sagnol: Hakan Çalhanoğlu'nun büyük bir hayranım
18:58 Bursaspor’un yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla oldu Bursaspor'un yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla oldu
18:38 Formayı bile giydirdiler Trabzonspor’dan iki transfer birden Formayı bile giydirdiler! Trabzonspor'dan iki transfer birden
18:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitne kazanı kaynatanların oyununa gelmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitne kazanı kaynatanların oyununa gelmeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 23:31:52. #1.12#
SON DAKİKA: ABD, Gazze'de ateşkes sağlanmasının İsrail-Lübnan sınırındaki gerilimi azaltacağını belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement