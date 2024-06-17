ABD, Gazze'de ateşkes sağlanmasının İsrail-Lübnan sınırındaki gerilimi azaltacağını belirtti

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NEW ABD, İsrail- Lübnan sınırında artan geriğinliği azaltmak için en iyi çözümün Gazze'de ateşkes sağlanması olduğunu bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Miller, İsrail-Lübnan sınırında artan gerginlikten endişe duyup duymadıklarının sorulması üzerine, endişe düzeylerinin değişmediğini, 7 Ekim'den beri bu konuda endişelerini dile getirdiklerini ve gerginliğin artmasını engellemeye çalıştıklarını söyledi.

Miller, Hizbullah'ın son haftalarda saldırılarını artırdığını belirterek, itidal çağrısında bulundu.

Gazze ve İsrail-Lübnan sınırındaki gerginliğin birbiriyle bağlantılı olduğuna işaret eden Miller, "Kuzeyde diplomatik bir sonuç elde ekmek için en iyi çözüm Gazze'de ateşkes sağlanması." dedi.

Miller, bunun gerginliğin azaltılmasına çok önemli katkı sağlayacağını, durumun İsrail ve Lübnanlı aileler için sürdürülemez olduğunu ifade etti.

Mavi Hat'ta gerginlik

İsrail-Lübnan arasındaki "mavi hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda tırmanan bir gerilim yaşanıyor.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, "Lübnan'daki Hizbullah'ın 7 Ekim'den bu yana İsrail'e yönelik 5 binden fazla roket, tanksavar mermisi ve İHA ateşlediğini" bildirmişti.

Hagari, "Hizbullah'ın artan saldırıları bizi daha geniş bir tırmanışın eşiğine getiriyor. Bu Lübnan ve bölge için yıkıcı sonuçlar doğurabilecek bir tırmanış." demişti.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. Bu çatışmalarda 341 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.