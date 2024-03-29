ABD, İsrail saldırıları sonrası Gazze'de istikrarı sağlamaya yönelik seçenekleri tartışıyor

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NEW ABD'nin, çok uluslu bir güce ya da Filistinli bir barışı koruma ekibine fon sağlanması tartışmaları da dahil, İsrail saldırıları sonrası Gazze'de istikrarı sağlamaya yönelik seçenekler hakkında "ön görüşmeler" yaptığı belirtildi.

Politico'nun ismini vermeyen 2'si ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) 4 resmi yetkiliye dayandırdığı haberde, Biden yönetiminin kapalı kapılar ardında Gazze'nin geleceği ile ilgili seçenekleri tartıştığı aktarıldı.

Haberde, yetkililerden birinin, "Kriz sona erdikten sonra Gazze'deki geçici yönetim ve güvenlik yapılarına yönelik çeşitli senaryolar üzerinde ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Hem İsraillilerle hem de ortaklarımızla, zamanı geldiğinde Gazze'de önemli unsurlar hakkında bir dizi görüşme yaptık." ifadelerine yer verildi.

Seçeneklerin hiçbirinde ABD askerinin sahaya inmesinin planlanmadığına işaret edilen haberde, bunun yerine Pentagon'un, Filistinli bir barışı koruma ekibi alternatifi de dahil diğer ülkelerin de katılacağı Gazze'deki güvenlik gücünü finanse etmeyi değerlendirdiği vurgulandı.

Haberde, tartışılan seçeneklerden birinin onaylanmasının haftalar hatta aylar alabileceği, çünkü özellikle bölgesel oyuncuların herhangi bir taahhütte bulunmadan önce Filistin'de iki devletli bir çözümün garantilenmesini istedikleri kaydedildi.

İsrail, Gazze'de olası bir güvenlik gücü oluşturulması seçeneğine sıcak bakmıyor

İsrail tarafının Gazze'de olası bir güvenlik gücü oluşturulması tartışmalarına sıcak bakmadığına işaret edilen haberde, bazı İsrailli yetkililerin Gazze'yi tekrar işgal etmeyi dile getirdiği ancak ABD'nin bu seçeneğe karşı çıktığı öne sürüldü.

Söz konusu 4 yetkili, Beyaz Saray, Pentagon, Dışişleri Bakanlığı ve onların yabancı mevkidaşları arasındaki görüşmelerde potansiyel bir güvenlik gücünün nasıl görüneceğine ilişkin tartışmaların hala sürdüğünü doğruladı.

Görüşmelerde Gazze'deki güvenlik için oluşturulacak fonun İsrail'in saldırıları nedeniyle yerle bir edilen altyapı ve konutların inşasıyla birlikte insani yardımları da kapsayacağı konusunun ele alındığı aktarılan haberde, Pentagon'un, yıl sonuna doğru şekillenmesini beklediği Gazze'yi istikrara kavuşturma planı için bir tür çok uluslu gücü destekleme seçeneği üzerinde çalışmaya başladığına dikkat çekildi.