ABD, Gazze'ye 500 Ton Yardım Bıraktı

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NEW ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Gazze sahiline kurulan yüzer iskeleye son iki günde 500 ton yardım bırakıldığını açıkladı.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

Birkaç gündür devam eden yüksek dalgalı deniz şartlarından sonra dün ve bugün yüzer iskeleye 500 tonluk yardımın getirilebildiğini belirten Singh, böylelikle iskelenin kurulduğu 17 Mayıs'tan bu yana yapılan yardımların miktarının 2 bin 500 tonu bulduğunu söyledi.

Singh, son bırakılan 500 tonluk yardımın Gazzelilere ulaşıp ulaşmadığı sorusuna ise "Bildiğim kadarıyla dağıtımı henüz yapılmadı. Sahilde bekliyor. Ne zaman dağıtılacağı konusunda bilgim yok." karşılığını verdi.

ABD'nin insani yardımları denizden ulaştırmak amacıyla Gazze sahiline iki aydan fazla sürede kurduğu ve 17 Mayıs'ta faaliyete geçen yüzer iskelenin birkaç hafta içinde kötü hava şartları nedeniyle parçalanarak işlevsiz kalması "fiyasko" olarak nitelendirilmişti. Fırtına ve dalgalar nedeniyle parçalara ayrılan yüzer iskelenin tamiri bitirilip 7 Haziran'da tekrar yerine koyulmuştu.

Nusayrat kampı saldırısındaki sivil ölümler

Singh, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile İsrailli meslektaşı Yoav Gallant arasında dün yapılan telefon görüşmesi hakkındaki açıklamada, neden Nusayrat kampındaki sivil ölümlere hiç değinilmediği yönündeki soruyu yanıtlarken de "Sivil kayıplar söz konusu olduğunda Gazze'den gelen bazı haberlerden derin endişe duyuyoruz." demekle yetindi.

İsrailli taraflarla yaptıkları tüm konuşmalarda sivil ölümler hakkında endişelerini dile getirdiklerini savunan Singh, Nusayrat kampı saldırısı için ise "Oldukça hassas bir operasyondu ve bu dört rehinenin evlerine dönmesini görmekten mutluyuz." dedi.

İsrail ordusunun 8 Haziran'da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk, 57'si kadın 274 Filistinlinin öldüğü, 153'ü çocuk, 161'i kadın 698 Filistinlinin de yaralandığı bildirilmişti.

Pentagon'dan dün yapılan yazılı açıklamada, Austin'in Gallant'la yaptığı telefon konuşmasında kendisini "ailelerine iade edilen dört İsrailli rehinenin kurtarılmasından dolayı tebrik ettiği" belirtilmiş ancak saldırılarda öldürülen 274 Filistinli sivile ve 698 yaralıya değinilip değinilmediğine dair bir ifadeye yer verilmemişti.