Üçlü Savunma İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika
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Üçlü Savunma İşbirliği Güçleniyor

ABD, Güney Kore ve Japonya'nın savunma yetkilileri, Kuzey Kore'nin artan nükleer ve füze tehditlerini caydırmak için birlikte hareket etme taahhütlerini yineledi. Üçlü görüşmelerde ortak açıklama yapıldı ve üç ülkenin ulusal savunma yetkilileri arasında işbirliği güçlendirme taahhüdü bildirildi.

10.09.2024 10:48
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ABD, Güney Kore ve Japonya'nın savunma yetkilileri, Kuzey Kore'nin artan nükleer ve füze tehditlerini "caydırmak için birlikte hareket etme" taahhütlerini yineledi.

ABD Savunma Bakanlığı, Güney Kore, ABD ve Japonya arasında 15'incisi düzenlenen üçlü görüşmelerin ortak açıklamasını duyurdu.

Güney Kore Savunma Bakan Yardımcısı Cho Chang-rae, ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili Cara Abercrombie ve Japonya Savunma Bakanlığı Savunma Politikaları Dairesi Genel Müdürü Yamato Taro bugün Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir araya geldi.

Ortak bölgesel güvenlik endişelerini görüşen savunma yetkilileri, üçlü güvenlik işbirliğini güçlendirme taahhütlerini yineledi.

Yetkililer, üç ülkenin ulusal savunma yetkililerinin Camp David Zirvesi'nden bu yana geçen 1 yıl içinde kaydettiği ilerlemeden memnuniyetlerini bildirerek, üçlü askeri tatbikatlara devam edileceğinin altını çizdi.

ABD, Güney Kore ve Japonya liderleri, geçen yıl Camp David'de, Kuzey Kore'nin oluşturduğu tehdide karşı üçlü zirvede bir araya gelmiş, zirve sonrasında Pasifik'teki güvenlik tehditlerine karşı çeşitli alanlarda üçlü işbirliğini genişletme taahhüdü vermişti.

Kuzey Kore'ye çağrı

Taraflar, Kore Yarımadası'nda, Hint-Pasifik bölgesinde barış ve istikrara katkı sunma amacıyla üçlü işbirliğinin sürdürülmesi ve Kuzey Kore'nin artan nükleer ve füze tehditlerini caydırmak içinde birlikte hareket etme taahhütlerini yineledi.

Rusya ile Kuzey Kore arasındaki artan askeri işbirliği konusunda ciddi endişelerini dile getiren üç yetkili, Pyongyang yönetiminin son dönemde nükleer silah sistemlerini çeşitlendirmesi, çoklu balistik füze denemeleri ve fırlatmaları ile diğer askeri faaliyetlerini kınadı.

Yetkililer, ayrıca Pyongyang'a "Kore Yarımadası ve bölgenin güvenliğini istikrarsızlaştıran tüm eylemlere" derhal son vermeye çağrısı yaptı.

Üç savunma yetkilisi, Güney Çin Denizi de dahil olmak üzere Hint-Pasifik bölgesindeki son deniz ve hava askeri faaliyetlerine ilişkin değerlendirmeler yaparak, Çin'in bölgedeki faaliyetlerini de ele aldı.

Üçlü görüşmelerin 16'ıncısı, gelecek yılın ilk yarısında Japonya'da yapılacak.

Kaynak: AA

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