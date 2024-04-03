ABD Halkının Çoğu, Dış Politikada Daha Az Aktif Rol Almasını İstiyor

ABD'de yapılan bir ankete göre Amerikan halkının yaklaşık 40'ı, ABD'nin Ukrayna ve Gazze gibi uluslararası çatışmaların çözümünde "daha az aktif rol" almasını istiyor.
AP-NORC Poll'ün yaptığı güncel bir anket, 5 Kasım'da başkanlık seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanan Amerikan halkının, Washington'ın "dünya siyasetine daha az karışmasını" beklediğini ortaya koydu.
Ankete göre katılımcıların yüzde 40'ı, ABD'nin Ukrayna ve Gazze gibi uluslararası boyutu olan çatışmaların çözümünde "daha az aktif rol almasını" destekliyor.
Söz konusu oran, Demokratlarda yüzde 25, Cumhuriyetçilerde yüzde 53 ve bağımsızlarda yüzde 47 olarak tespit edilirken, özellikle Cumhuriyetçilerin yarıdan fazlasının dünya siyasetine fazla karışmama konusunda görüş beyan etmesi dikkati çekti.
Her üç grupta da yaklaşık yüzde 23'lük bir grup ise ABD'nin dünya genelindeki çatışmaların çözümünde daha aktif rol alması gerektiği fikrine destek verdi.
Cumhuriyetçiler özellikle Ukrayna konusunda daha pasif tutum istiyor
Öte yandan, Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya sağladığı ciddi miktardaki askeri ve finansal kaynakları eleştiri konusu yapan Cumhuriyetçi seçmenin yarıdan çoğu, ABD'nin bu krizde daha az aktif olmasını bekliyor.
Ankete göre Cumhuriyetçilerin yüzde 53'ü, ülkelerinin Ukrayna savaşının çözümünde daha az aktif rol almasını destekliyor. Demokratların ise yüzde 50'si mevcut politikayı dengeli ve yeterli buluyor.
Aynı ankete göre katılımcıların yüzde 36'sı ABD'nin Gazze krizinin çözümünde daha az aktif rol almasını isterken, yüzde 41'i mevcut politikayı yeterli ve uygun buluyor. Katılımcıların yüzde 21'i ise ABD'nin Gazze krizinin çözümünde daha aktif olmasını talep ediyor.
Özellikle ABD yönetiminin Gazze krizinde İsrail'e koşulsuz şekilde verdiği destek yoğun eleştiri alırken, söz konusu anket, Amerikan halkının genel anlamda iç politika başlıklarını dış politikaya göre daha fazla önemsediğini de ortaya koyuyor.
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