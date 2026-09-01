ABD Hazine Bakanı Bessent ve Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda, G20'de makroekonomik koordinasyonu görüştü

NEW ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda ile yaptığı görüşmede, makroekonomik koordinasyon ve para politikası adımlarını ele aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Bessent ve Ueda'nın North Carolina eyaletinin Asheville kentinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı marjında 30 Ağustos'ta bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, Bessent'in görüşmede ortak makroekonomik öncelikler konusunda ABD ile Japonya arasındaki yakın koordinasyonun öneminin altını çizdiği kaydedildi.

Bessent'in enflasyon beklentilerini çıpalamak ve aşırı döviz kuru dalgalanmalarının önüne geçmek için para politikasının sağlam şekilde oluşturulması ve doğru iletişimin önemine vurgu yaptığı aktarılan açıklamada, "Bessent ayrıca, yenin aşırı düşük değerlenmesi sorununu gidermeye yönelik Japonya'nın attığı kararlı piyasa ve para politikası adımlarına güçlü destek verdiğini ifade etti ve yenin zayıf seyrinin Japonya'daki yurt içi enflasyonist baskıları artırıcı rolüne dikkat çekti." ifadeleri kullanıldı.