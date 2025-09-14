ABD Heyeti Afganistan'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
ABD Heyeti Afganistan'ı Ziyaret Etti

14.09.2025 14:24
ABD heyeti, Afganistan Dışişleri Bakanı ile görüşerek ikili ilişkiler ve mahkumlar üzerine tartıştı.

KABİL, 14 Eylül (Xinhua) -- ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler öncülüğündeki bir ABD heyeti Afganistan'ı ziyaret ederek Afganistan Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki ile görüşme gerçekleştirdi.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hafız Ziya Ahmed'in cumartesi günü X hesabında yaptığı kısa açıklamaya göre, eski Afganistan Uzlaşma Süreci ABD Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın eşlik ettiği toplantıda heyet karşılıklı çıkarlar konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Öte yandan yerel Tolonews kanalı, görüşmenin ikili ilişkilerin genişletilmesi, tutuklu vatandaşlarla ilgili konular ve Afganistan'a yatırım konularına odaklandığını bildirdi. Her iki taraf da mahkumlarla ilgili görüşmelerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Afganistan, bu yılın başından bu yana en az 2 ABD vatandaşını serbest bıraktı. Bir başka ABD'li Mahmud Habibi ise hala Afganistan'da mahkum olarak tutuluyor.

Kaynak: Xinhua

