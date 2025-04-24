ABD Heyeti Lübnan'ın Güneyini Ziyaret Etti

ABD'li bir heyetin, birkaç gün önce İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri ziyaret ettiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, ABD'den bir heyetin Lübnan ordusu eşliğinde güneydeki Nebatiye kentine bağlı Yahmur Eş-Şıkeyf beldesinin ed-Debeş bölgesini ziyaret ettiği belirtildi.

Söz konusu bölgenin son haftada İsrail hava saldırıları ve topçu atışlarına maruz kaldığı aktarılan haberde, ABD'li heyetin bölgede yarım saati aşkın bulunduğu kaydedildi.

ABD'li heyetin herhangi ziyaretle ilgili herhangi bir açıklama yapmadan bölgeden ayrıldığı paylaşılan haberde, heyetin düzeyine dair bilgi verilmedi.

Konuyla ilgili Lübnan ordusundan herhangi bir açıklama yapılmadı.