ABD, Hürmüz Boğazı'nda İran İHA'larını Düşürdü - Son Dakika
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ABD, Hürmüz Boğazı'nda İran İHA'larını Düşürdü

13.06.2026 07:14
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CENTCOM, İran’a ait İHA’ların ticari gemilere saldırı girişimini önlediğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri vurma girişiminde bulunan çok sayıda İran'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri vurma teşebbüsüyle çok sayıda tek yönlü taarruz İHA'sı fırlattı. Boğazdaki trafik akışı engelsiz bir şekilde devam ederken, ABD güçleri son saatlerde bunların hepsini düşürdü." ifadelerine yer verildi.

CENTCOM, "Uluslararası ticaret koridoru geçişe açık kalmaya devam ediyor." bilgisini paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'la anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayarak, detaylı mutabakat metni üzerindeki son çalışmaların sürdüğünü belirtmişti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de ABD ile İran arasındaki müzakerelere ilişkin, "Barış hiç bu kadar yakın olmamıştı." ifadesini kullanmıştı.

Washington ile Tahran arasında anlaşmanın sağlanması yönündeki diplomatik çabalara rağmen, bölgede askeri gerilim sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Hürmüz Boğazı'nda İran İHA'larını Düşürdü - Son Dakika

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