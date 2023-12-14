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ABD İç Güvenlik Bakanlığı Personeli Gazze'deki Savaşı Kınadı - Son Dakika
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ABD İç Güvenlik Bakanlığı Personeli Gazze'deki Savaşı Kınadı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nda 100'den fazla personel, Gazze'deki savaşa göz yummakla suçladıkları bir mektup imzaladı. Mektupta, Bakanlığın Gazze'deki tutumu kınandı ve vahim insani kriz ve sivil altyapının hedef alınmasına göz yumulduğu ifade edildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Personeli Gazze\'deki Savaşı Kınadı
14.12.2023 - 12:18,
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ABD İç Güvenlik Bakanlığında (DHS) 100'den fazla personel, Bakanlığı "Gazze'deki savaşa göz yummakla" suçlayan bir mektup imzaladı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun haberine göre, DHS'den 139 personelin imzaladığı mektupta, Bakanlığın Gazze'deki tutumu kınandı.

Mektupta, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülen 18 binden fazla Filistinli için Bakanlığın mesajlarında "gözle görülür bir eksiklik" olduğu belirtildi.

Mektupta, "Gazze'deki vahim insani kriz ve Batı Şeria'daki koşullar, Bakanlığın genel olarak tepki göstereceği durumlardır. Ancak DHS liderliği mülteci kamplarının, hastanelerin, ambulansların ve sivillerin bombalanmasına göz yummuştur." ifadesi yer aldı.

Personel, kurum yöneticilerini "Gazze'de devam eden vahşeti küçümsedikleri" için eleştirdi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 608 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 116'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 445 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 286 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 100 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ABD İç Güvenlik Bakanlığı Personeli Gazze'deki Savaşı Kınadı - Son Dakika
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