ABD İHA Saldırılarına Yanıt Verdi - Son Dakika
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ABD İHA Saldırılarına Yanıt Verdi

28.06.2026 01:24
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CENTCOM, İran'a ticari saldırılar sonrası yeni hedeflere saldırılar düzenledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın "ticari taşımacılığa yönelik saldırılarını" gerekçe göstererek, ülkedeki bazı hedeflere saldırılar düzenlediğini bildirdi.

CENTCOM tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, İran'a yönelik saldırılarla ilgili güncel bilgiler paylaşıldı.

Komutanlığın açıklamasında, "CENTCOM güçleri Başkomutan'ın (ABD Başkanı Donald Trump) talimatı doğrultusunda 27 Haziran'da İran'daki çeşitli hedeflere ilave saldırılar düzenledi." ifadeleriyle duyurdu.

İran'ın dün ticari bir gemiye yaptığı saldırılarının ardından ABD'nin karşılık verdiği hatırlatılan açıklamada, İran'a "ateşkes anlaşmasına uyma fırsatı tanındığı" ancak İran'ın bu sabah petrol taşıyan Panama bandıralı bir gemiye düzenlediği yeni bir İHA saldırısı ile "bu yolu seçmediği" kaydedildi.

Açıklamanın devamında, "CENTCOM güçleri, İran'ın ticari deniz taşımacılığına yönelik süregelen saldırganlığına doğrudan bir yanıt olarak bugün saldırılar gerçekleştirdi. ABD askeri uçakları İran'ın askeri gözetleme altyapısını, iletişim sistemlerini, hava savunma mevzilerini, İHA depolama tesislerini ve mayın döşeme kabiliyetlerini hedef aldı." ifadeleri kullanıldı.

Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemi geçişlerinin devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, ABD güçlerinin "teyakkuz halinde, caydırıcı gücü yüksek ve her an harekata hazır durumda" olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA

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