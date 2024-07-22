ABD-İngiliz Koalisyonu Yemen'deki Husi Limanlarına Hava Saldırısı Düzenledi

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SANA, 22 Temmuz (Xinhua) -- ABD-İngiliz koalisyonuna ait savaş uçakları Pazar günü Yemen'in batısında Husilerin kontrolündeki iki limana altı hava saldırısı düzenledi.

Husiler'e ait El-Mesira televizyonunun bildirdiğine göre, dört hava saldırısı ülkenin kuzeybatısında yer alan Hudeyde liman kentindeki Ras İsa limanını, diğer iki saldırı ise kentin kuzeyindeki komşu Hacce vilayetinde bulunan Midi limanını hedef aldı. Haberde daha fazla ayrıntı verilmedi.

Koalisyondan hava saldırısına dair henüz açıklama yapılmadı.

Hava saldırıları, İsrail'in Hudeyde'deki yakıt depolama tesisleri ile elektrik santralini havadan vurup tahrip etmesinin üzerinden iki gün bile geçmeden gerçekleşti.

Yemen'in kuzeyinin büyük bölümünü kontrol eden Husi grubu, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma amacıyla Kasım ayından bu yana Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde İsrail bağlantılı gemilere drone ve füze saldırıları düzenliyor.

Kızıldeniz'de konuşlu ABD-İngiliz donanma koalisyonu Ocak ayından bu yana Yemen'deki Husi hedeflerine hava ve füze saldırıları düzenleyerek örgütü caydırmaya çalışsa da bu yaklaşım Husi saldırılarının ABD ve İngiliz ticari ve donanma gemilerini de kapsayacak şekilde genişlemesine neden oldu.