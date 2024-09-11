ABD'den İran'a Yeni Yaptırımlar - Son Dakika
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ABD'den İran'a Yeni Yaptırımlar

ABD yönetimi, Rusya'ya ölümcül silahlar transfer ederek Ukrayna'daki savaşa Moskova lehine destek sağladığı gerekçesiyle İran'a yeni yaptırımlar getirdi. İran'ın Ukrayna'daki savaşta Rusya'ya silah gönderdiği ve bu duruma göz yumulmayacağı belirtildi. İran ve Rusya'da bulunan 10 kişi ile 6 kurum yaptırım listesine eklendi.

11.09.2024 01:16
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ABD yönetimi, Rusya'ya ölümcül silahlar transfer ederek Ukrayna'daki savaşa Moskova lehine destek sağladığı gerekçesiyle İran'a yeni yaptırımlar getirdi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Biden yönetimi İran'a yeni yaptırımlar açıkladı.

Açıklamada, İran'ın, Ukrayna'daki "yasa dışı" savaşında Rusya'ya ölümcül silahlar göndererek destek olduğuna işaret edildi ve buna göz yumulmayacağı kaydedildi.

Bakanlık, açıklamasında, Tahran'ın Moskova'ya balistik füzeler göndermeye devam ettiği ve bu silahların Rusya tarafından Ukrayna'da kullanıldığı iddia edildi.

Bu kapsamda söz konusu silah transferiyle ilgili İran ve Rusya'da bulunan toplam 10 kişi ile 6 kurum yaptırım listesine eklendi.

Kaynak: AA

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