ABD, İran'a Yönelik Ablukada 108 Gemi Rotası Değiştirdi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında bugüne kadar rotası değiştirilen gemi sayısının 108 olduğunu bildirdi.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 13 Nisan'da başlayan ablukayla ilgili güncel bilgiler verildi.

Açıklamada, ABD donanmasının, İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında İran limanlarına girmeye ya da bu limanlardan çıkmaya çalışan 108 ticari geminin rotasını değiştirdiği belirtildi.

CENTCOM'un paylaşımında, "USS John Finn (DDG 113) güdümlü füze destroyerinin İran'a yönelik ABD ablukasına destek amacıyla Umman Denizi'nden geçiş yaptığı sırada", bir ABD denizcisinin geminin köşk bölümünde nöbet tutarken görüldüğü fotoğrafa yer verildi.

Komutanlığın 23 Mayıs'taki paylaşımında bölgede rotası değiştirilen gemi sayısı 100 olarak açıklamış, 15 binden fazla ABD askerinin görev yaptığı belirtilen ablukada 26 insani yardım gemisinin bölgeye geçişine izin verildiği kaydedilmişti.

CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, bugün erken saatlerde ABD basınına yaptığı açıklamada, ABD'nin, İran'ın güneyindeki bazı hedeflere "meşru müdafaa amaçlı" yeni saldırılar gerçekleştirdiğini bildirmişti.