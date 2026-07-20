ABD, İran'a Yönelik Deniz Ablukasını Sürdürüyor - Son Dakika
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ABD, İran'a Yönelik Deniz Ablukasını Sürdürüyor

20.07.2026 09:40
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ABD ordusu, İran'a uygulanan deniz ablukasında 6 geminin rotasını değiştirdi; 1 gemi hizmet dışı.

ABD ordusu, İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 6 ticari geminin rotalarının değiştirildiğini, 1 geminin ise "hizmet dışı" bırakıldığını bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD donanmasına ait "USS John Finn (DDG 113)" güdümlü füze destroyeri personelinin, İran'a yönelik deniz ablukasının uygulanması kapsamında görevine devam ettiği belirtildi.

ABD kuvvetlerinin operasyonlarını dikkatle sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, CENTCOM'un deniz ablukasına uyumun sağlanması amacıyla 6 ticari gemiyi farklı rotalara yönlendirdiği ve 1 gemiyi de "hizmet dışı bıraktığı" ifade edildi.

CENTCOM'un paylaşımında görev sırasında faaliyet gösteren ABD askeri personeline ait bir fotoğrafa da yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, İran'a Yönelik Deniz Ablukasını Sürdürüyor - Son Dakika

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