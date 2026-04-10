ABD-İran Barış Görüşmeleri Öncesi İslamabad'da Olağanüstü Güvenlik Önlemleri

10.04.2026 15:42
Ortadoğu'daki çatışmaların ardından planlanan kritik ABD-İran barış görüşmeleri için İslamabad'da yoğun güvenlik önlemleri alındı, şehir yönetimi iki günlük tatil ilan ederek günlük yaşamı durdurdu.

Dünya kamuoyu, Ortadoğu'da 2 aydır süren çatışmaların ardından yapılması planlanan kritik ABD- İran barış görüşmelerine odaklanırken, ev sahibi İslamabad olağanüstü güvenlik önlemleriyle adeta kilitlendi. Başkentte hem diplomatik hem de askeri hareketlilik dikkat çekerken, şehir yönetimi iki günlük tatil ilan ederek günlük yaşamı büyük ölçüde durdurdu.

Görüşmeler öncesinde kentin birçok noktasında ordu ve güvenlik birimleri konuşlandırıldı. Stratejik bölgelerde kontrol noktaları oluşturulurken, özellikle devlet binaları, oteller ve ana ulaşım hatları sıkı güvenlik çemberine alındı. Yetkililer, sürecin en ufak bir aksaklığa yer vermeyecek şekilde planlandığını belirtiyor. Diplomatik kaynaklara göre İslamabad, yalnızca ev sahipliği yapan bir başkent olmanın ötesine geçerek sürecin en kritik arabulucu merkezlerinden biri haline geldi.

Pakistan yönetiminin hem bölgesel aktörlerle hem de taraf ülkelerle yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğü ifade edilirken, sürecin hassasiyeti nedeniyle görüşmelere dair detaylar son ana kadar gizli tutuluyor. Güvenlik planlamasının yalnızca kara unsurlarıyla sınırlı olmadığı, hava sahasında da olağanüstü tedbirler alındığı bildirildi. İran heyetinin geliş ve hareket sürecinde risk analizleri yapılırken, olası tehditlere karşı çok katmanlı bir güvenlik ağı kurulduğu aktarılıyor.

İran tarafının heyetinde Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf gibi üst düzey isimlerin yer alması beklenirken, bazı askeri temsilcilerin de görüşmelere katılabileceği belirtildi. Bu durum, müzakerelerin sadece diplomatik değil aynı zamanda güvenlik odaklı bir nitelik taşıdığını gösteriyor. İran yönetimi, görüşmelerin sağlıklı ilerlemesi için sahadaki çatışmaların durdurulmasını temel şartlardan biri olarak öne sürdü.

Buna karşılık ABD tarafı, görüşmelerin daha sınırlı ve teknik bir çerçevede ilerlemesi gerektiğini savundu. Washington yönetimi, bölgesel güvenlik ve nükleer başlıklar üzerinde yoğunlaşan bir diplomatik zemin oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı. Bölgedeki en hassas aktörlerden İsrail ise süreci yakından takip ederken, özellikle İran'ın bölgesel askeri varlığına ilişkin endişelerini gündeme getirdi.

Pakistan yönetimi ise süreci yalnızca bir diplomatik ev sahipliği olarak değil, aynı zamanda bölgesel istikrarı yeniden şekillendirecek bir arabuluculuk girişimi olarak değerlendiriyor. Başkentte uygulanan yoğun güvenlik ve lojistik hazırlıklar da bu yaklaşımın bir parçası olarak öne çıktı. Diplomatik çevreler, görüşmelerin birkaç gün sürebileceğini ve farklı başlıklara ayrılmış oturumlar halinde ilerlemesinin planlandığını aktardı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
