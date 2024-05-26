ABD, İran destekli Husilere ait İHA'yı imha etti - Son Dakika
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ABD, İran destekli Husilere ait İHA'yı imha etti

ABD, İran destekli Husilere ait İHA\'yı imha etti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'de İran'ın desteklediği Husilere ait insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini duyurdu. İHA'nın Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgeden atıldığı ve ticaret gemilerine tehdit teşkil ettiği belirtildi. Husilerin saldırıları nedeniyle birçok gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD ve İngiltere, Husilere karşı deniz görev gücü oluşturdu ve Husiler de bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacaklarını açıkladı.

26.05.2024 21:58
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NEW ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'de İran'ın desteklediği Husilere ait insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini duyurdu.

CENTCOM'dan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İHA'nın Yemen'de İran'ın desteklediği Husilerin kontrolündeki bölgeden atıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu İHA'nın bölgedeki ticaret gemilerine tehdit teşkil ettiği aktarıldı.

Açıklamada, İHA'nın imha edildiği kaydedildi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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