ABD-Iran Görüşmeleri Sürdü - Son Dakika
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ABD-Iran Görüşmeleri Sürdü

11.06.2026 11:06
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CNN, saldırılara rağmen ABD ile İran arasındaki müzakerelerin devam ettiğini bildirdi.

ABD'li yayın kuruluşu CNN, dün geceki saldırılara rağmen ABD ile İran arasındaki görüşmelerin rayında ilerlediğini yazdı.

CNN'in diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD ile İran arasında bir anlaşmaya varılması için yapılan görüşmeler, gece boyunca süren müzakerelerin ardından hala planlandığı gibi ilerliyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) gece saatlerinde yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik "meşru müdafaa" saldırıları başlatıldığı duyurulmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki bazı ABD noktalarını hedef aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, İran, Cnn, Son Dakika

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