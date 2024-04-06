ABD, İran'ın gelecek hafta ciddi bir saldırıda bulunabileceği konusunda alarma geçti - Son Dakika
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ABD, İran'ın gelecek hafta ciddi bir saldırıda bulunabileceği konusunda alarma geçti

CNN'in üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD'nin, İranlı üst düzey komutanların öldürülmesine misilleme olarak gelebilecek bir saldırıya karşı alarma geçtiği iddia edildi. İran'ın, Orta Doğu'daki İsrail ya da ABD varlıklarına gelecek hafta ciddi bir saldırıda bulunabileceği belirtiliyor. ABD ve İsrail ise olası saldırının zamanını ve niteliğini bilmediği için alarma geçmiş durumda.

06.04.2024 11:21  Güncelleme: 11:21
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ABD'nin, İranlı üst düzey komutanların hafta başında öldürülmesine misilleme olarak gelebilecek bir saldırıya karşı "alarma geçtiği" iddia edildi.

CNN'in üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'ın, Orta Doğu'daki İsrail ya da ABD varlıklarına gelecek hafta "ciddi bir saldırıda" bulunabileceği kaydedildi.

Haberde, ABD ve İsrail'in olası saldırının zamanını ve niteliğini bilmediği bu saldırı ihtimaline karşı "alarma geçtiği" belirtildi.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in İran diplomatik misyonuna yönelik saldırısını bir dönüm noktası olarak nitelendirmiş ve Tahran'ın misillemesinin "kaçınılmaz" olduğunu söylemişti.

İsrail medyası ise Tel Aviv'in İran'ın misilleme tehditleri karşısında sığınak açmayı düşündüklerini bildirmişti.

İran'ın Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesine saldırı

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu.

İran, Suriye'deki saldırı sonrası 2 Nisan'da ABD'nin İran'daki çıkarlarını temsil eden İsviçre'nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak ABD'ye mesaj ilettiğini açıklamıştı.

İran basınında, Tahran yönetiminin İsviçre aracılığıyla ABD'ye "İsrail hedeflerini vuracağına" dair bilgi verdiği iddia edilmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, İsrail, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, İran'ın gelecek hafta ciddi bir saldırıda bulunabileceği konusunda alarma geçti - Son Dakika

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