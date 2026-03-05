ABD, İran Operasyonuna Hazırlanıyor - Son Dakika
ABD, İran Operasyonuna Hazırlanıyor

05.03.2026 14:16
Pentagon, İsrail ile ortak İran operasyonu için planlamalarını genişletiyor, süre 2026'ya kadar uzayabilir.

(ANKARA) - ABD merkezli Politico gazetesi, ABD Savaş Bakanlığı'nın (Pentagon), Washington'un İsrail ile birlikte başlatacağı uzun süreli İran operasyonuna hazırlık kapsamında istihbarat ve askeri planlamalarını hızla genişlettiğini ve planlamaların Eylül 2026'ya kadar sürebileceğini aktardı.

Politico'nun haberine göre, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Florida eyaletinin Tampa şehrindeki karargaha ek askeri istihbarat görevlileri talep etti. Takviyelerin, İran'a karşı yürütülecek operasyonları en az 100 gün boyunca ve potansiyel olarak eylül ayına kadar desteklemesi öngörülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, bu haftanın başında operasyonun dört ila beş hafta sürebileceğini belirtmiş, ancak sürenin "çok daha uzun olabileceği" uyarısında bulunmuştu. Politico, Trump yönetiminin savaş için istihbarat personelini artırma çabalarının, Washington'un planladığından daha uzun bir kampanyaya hazırlandığını gösterdiğini belirtti.

Saldırılar, İran Kızılayı'na göre en az 700 kişinin ölümüne ve yüzlerce kişinin yaralanmasına yol açtı. Bir ilkokula düzenlenen saldırıda çoğunluğu çocuk 165'ten fazla kişi hayatını kaybetti.

CENTCOM ise 2 Mart Pazartesi günü İran saldırısı sonrası Kuveyt'te altı ABD askerinin öldüğünü açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in eylemlerinin Washington'u hareket etmeye zorladığını kabul etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıları, ABD desteğiyle gerçekleştirdiklerini belirterek, bu operasyonu onlarca yıldır süren hedefin doruk noktası olarak nitelendirdi.

Kaynak: ANKA

İran’da saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 1230’a yükseldi.
İran'da saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 1230'a yükseldi.
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
Rusya’dan ABD ve İsrail’e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
