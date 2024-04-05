ABD, İsrail\'e daha fazla bomba gönderme kararını onayladı

The Washington Post gazetesinin haberinde, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yıllar önce Kongre'nin çıkardığı yetkilere dayanarak 1.000'i aşkın 227 kilogramlık MK83 bombası, 1.000'den fazla küçük çaplı bomba ile MK80 bomba fünyelerinin transferini onayladığı belirtildi.
WASHİNGTON, 5 Nisan (Xinhua) -- Beyaz Saray, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren World Central Kitchen'a (WCK) ait konvoyu vurarak 7 yardım çalışanını öldürdüğü gün, İsrail'e daha fazla bomba gönderme kararını onayladı.
The Washington Post gazetesi, bu hafta onay hakkındaki ayrıntıları paylaşan ABD'li üç yetkiliden aldığı bilgilere dayanarak Perşembe günü ilgili haberi yayımladı.
Haberde, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yıllar önce Kongre'nin çıkardığı yetkilere dayanarak 1.000'i aşkın 227 kilogramlık MK83 bombası, 1.000'den fazla küçük çaplı bomba ile MK80 bomba fünyelerinin transferini onayladığı belirtildi.
İsrail güçleri Pazartesi günü düzenledikleri hava saldırısında, Gazze'deki sivillere gıda dağıtmak için yola çıkan yedi World Central Kitchen (WCK) çalışanını öldürmüştü.
The Washington Post'un haberinde bir dışişleri bakanlığı sözcüsünün, bomba gönderme kararının İsrail'in konvoya düzenlediği saldırıdan "önce" onaylandığını teyit ettiği belirtildi.
7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında Gazze'de 33.000'den fazla Filistinlinin öldürülmesi nedeniyle tüm dünyada tepkiler çığ gibi büyürken, ABD'nin İsrail'e yaptığı silah transferleri de giderek daha fazla dikkat çekiyor.
ABD'nin İsrail'e silah transferinde herhangi bir kısıtlama emaresi göstermemesi ise uluslararası çapta kınanan, World Central Kitchen'a yönelik kanlı İsrail saldırısından sonra daha da tartışmalı hale geldi.
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