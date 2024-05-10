ABD, İsrail ile Filistin arasında doğrudan müzakerenin tek yol olduğunu tekrarladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD, İsrail ile Filistin arasında doğrudan müzakerenin tek yol olduğunu tekrarladı

ABD, İsrail ile Filistin arasında doğrudan müzakerenin tek yol olduğunu tekrarladı

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, Filistin'in BM'ye tam üyeliği hakkında konuşurken, İsrail ile Filistin arasında doğrudan müzakerenin tek yol olduğunu vurguladı. Wood, ABD'nin Filistin'in BM üyeliğini desteklemediğini belirtirken, İsrail'in güvenliğinin garanti edildiği iki devletli bir çözümün sürdürülebilir barışı sağlayabileceğini ifade etti. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise Filistin'e tam destek verirken, İsrail ve Filistin'in eşit düzeyde olması gerektiğini vurguladı ve uluslararası toplumun onayladığı iki devlet formülünün uygulanması gerektiğini söyledi.

10.05.2024 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Filistin'in BM'ye tam üyeliği hakkında konuşan ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, tek yolun "İsrail ile Filistin yönetimi arasında doğrudan müzakere" olduğu görüşünü tekrarladı.

Wood, New York'taki Genel Kurul toplantısında Filistin'in BM'ye tam üyeliğiyle ilgili oylama sonrasında konuştu.

Filistin hakkındaki tasarıyı desteklemediklerini belirten Wood, gerekçe olarak,"ABD'nin görüşü, Filistin halkı için devlet olma ve BM üyeliğine giden en hızlı yolun, ABD ve diğer ortakların desteğiyle, İsrail ile Filistin yönetimi arasında doğrudan müzakereler yoluyla olduğu yönündedir." ifadelerine yer verdi.

Wood, "Başkan (Joe) Biden, bölgede sürdürülebilir barışın ancak İsrailliler ve Filistinlilerin eşit özgürlük ve onurla yan yana yaşayabilecekleri, İsrail'in güvenliğinin garanti edildiği iki devletli bir çözümle sağlanabileceğini açıkça ifade etti." dedi.

ABD'li diplomat, İsrail'in "demokratik bir Yahudi devleti olarak geleceğini ve Filistinlilerin barış içinde ve kendi devletlerinde onurlu bir şekilde yaşamalarını" garanti edecek başka bir yolun olmadığını vurguladı.

"Oyumuz, Filistin devletine karşı olduğumuz anlamına gelmiyor." diyen Wood, ABD'nin, "İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmemesi gerektiğini ve Gazze'nin küçültülmemesi gerektiğini" dile getirdiğini kaydetti.

Rusya, İsrail ve Filistin'in "eşit düzeyde" olması gerektiğini vurguladı

Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin oylanması için toplanan Genel Kurul'da konuşan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Filistin'e tam desteğini ortaya koyarken "eşitlik" vurgusu yaptı.

Söz konusu oylamadan hemen önce konuşan Nebenzia, 7 Ekim'den bu yana "İsrail'in askeri operasyonlarında, Gazze'de 35 binden fazla insanın öldüğünü, 78 bin sivilin yaralandığını" hatırlattı.

Nebenzia, "Bu korkunç derecede trajik istatistiğin modern tarihte karşılaştırılabilecek hiçbir yanı yoktur. Bu sürecin sonucu, uluslararası toplumun onayladığı iki devlet formülünün İsrail ve Filistin'de uygulanması olmalıdır." dedi.

Rus Büyükelçi, "Bu diyaloğun başarıya ulaşması için İsrail ve Filistin'in Güvenlik Konseyi kararlarıyla eşit düzeyde olması gerekiyor." diye ekledi.

Vassily Nebenzia, "Filistin halkının egemen ve birleşik devlet olma yönündeki isteklerine ilişkin tarihi adaletsizliği düzeltmek bizim ortak görevimizdir." sözlerine yer vererek, bunun, "1948'de BM'de kabul edilmiş olması gereken bir husus" olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, İsrail ile Filistin arasında doğrudan müzakerenin tek yol olduğunu tekrarladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:40 İsrail’in kanlı Refah planı deşifre oldu ABD’nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar İsrail'in kanlı Refah planı deşifre oldu! ABD'nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar
18:29 Filistin tasarısı Birleşmiş Milletler’de onaylandı Üyelik tekrar görüşülecek Filistin tasarısı Birleşmiş Milletler'de onaylandı! Üyelik tekrar görüşülecek
18:26 CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde kıyak atama Eşini daire başkanı, kardeşini de müdür yaptı CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde kıyak atama! Eşini daire başkanı, kardeşini de müdür yaptı
17:30 Okulu basan veli müdüre saldırdı Dehşet anları kamerada Okulu basan veli müdüre saldırdı! Dehşet anları kamerada
17:30 ABD’de kan donduran olay Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti ABD'de kan donduran olay! Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti
20:03 Eşek arıları, Gazze’de İsrail askerlerini hastanelik etti Eşek arıları, Gazze'de İsrail askerlerini hastanelik etti
20:03 Suriyeli çoban patronunu bıçaklayarak öldürdü Suriyeli çoban patronunu bıçaklayarak öldürdü
19:56 Basketbolda yabancı kuralı değişti En az 1 Türk, parkede olmak zorunda Basketbolda yabancı kuralı değişti! En az 1 Türk, parkede olmak zorunda
19:35 Arjantin’de banliyö treni kaza yaptı, 60 kişi yaralandı Arjantin'de banliyö treni kaza yaptı, 60 kişi yaralandı
19:15 Seçim öncesi kritik zirve Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek Seçim öncesi kritik zirve! Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek
18:50 Geldiği gibi gidiyor Muçi, Beşiktaş’a servet kazandıracak Geldiği gibi gidiyor! Muçi, Beşiktaş'a servet kazandıracak
18:14 3 dakikada milyon eurolar gitti Galatasaray dev gelirden oldu 3 dakikada milyon eurolar gitti! Galatasaray dev gelirden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 20:42:52. #1.13#
SON DAKİKA: ABD, İsrail ile Filistin arasında doğrudan müzakerenin tek yol olduğunu tekrarladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement