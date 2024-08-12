ABD, İsrail'in Gazze'deki okul saldırısında kullanılan silahlar hakkında yorum yapmadı - Son Dakika
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ABD, İsrail'in Gazze'deki okul saldırısında kullanılan silahlar hakkında yorum yapmadı

ABD, İsrail'in Gazze'de bir okula düzenlediği saldırıda kullanılan silahlar hakkında doğrudan yorum yapmaktan kaçındı. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, gazetecilerin sorularını cevaplarken spekülasyon yapmamak gerektiğini belirtti.

12.08.2024 23:19
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ABD, İsrail'in Gazze'de bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin ölümüne yol açan saldırıda, Washington yönetiminin verdiği silahların kullanıldığı iddiaları hakkında doğrudan yorum yapmaktan kaçındı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Patel, İsrail'in Gazze'deki Et-Tabiin Okulu'na düzenlediği saldırıda ABD silahlarını kullanılıp kullanmadığı sorusuna, "Bunun hakkında spekülasyon yapmam. İsrail ordusunun üstlenmiş veya üstlenmemiş olabileceği herhangi bir operasyon hakkında konuşmasını kendisine bırakırım." sözleriyle cevap verdi.

Dışişleri Bakanlığı'nda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında "ABD yapımı silahların kullanımını değerlendirmek için devam eden bir çaba olup olmadığı" sorusuna ise Patel, "Elbette var." karşılığını verirken sürecin detaylarına değinmedi.

Vedant Patel, ABD'nin, saldırı hakkında İsrail ordusundaki ortaklarıyla görüştüğünü ve İsrail'in, "sivilleri insan kalkanı olarak kullandığını iddia ettiği Hamas üyelerini ortadan kaldırma yeteneğini" desteklediğini söyledi.

Patel, "Ayrıca İsrail'in siviller üzerindeki etkisini ve sivil kayıplarını en aza indirmesinin ahlaki ve stratejik bir zorunluluk olduğunu vurgulamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Saldırı, Biden yönetiminin Kongre'ye ABD silahları ve askeri teçhizatı satın almak için İsrail'e 3,5 milyar dolar sağlama planlarını bildirmesinden sadece iki gün sonra gerçekleşirken, Amerikan televizyonu CNN, saldırıda ABD tarafından sağlanan en az bir "GBU-39" tipi küçük çaplı bombanın kullanıldığını doğrulamıştı.

İsrail'in son okul saldırısı

İsrail ordusu 10 Ağustos'ta, Gazze kentindeki Derac Mahallesi'nde binlerce sivilin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na Filistinliler sabah namazı için avluda toplandığı sırada hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, en az 100 Filistinli yaşamını feci biçimde yitirmişti.

Bölgede görev yapan gazeteciler, sağlık ve sivil savunma ekipleri, etrafa saçılmış bazıları yanmış cesetlerin ortasında yaşanan felaketi kelimelerle aktarmakta güçlük çekmişti. Sosyal medyada, okula düzenlenen saldırı sonrasında alevler yükselirken Filistinlilerin çığlıklarının duyulduğu görüntüler paylaşılmıştı.

İsrail ordusu bu saldırı için de "Hamas'ın söz konusu okulu karargah olarak kullandığı iddiasını" ortaya atmış, Hamas ise İsrail'in bu tarz saldırılar için "sahte bahaneler uydurduğunu" açıklamıştı.

İsrail'in saldırısının, arabulucu ülkeler ABD, Mısır ve Katar'dan, "Gazze Şeridi'nde bir an önce ateşkes sağlanmalı" çağrısından birkaç gün sonra gelmesi dikkati çekmişti.

Kaynak: AA

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