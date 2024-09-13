ABD, İsrail'in Lübnan'a Savaş Açmasını Önlemeye Çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD, İsrail'in Lübnan'a Savaş Açmasını Önlemeye Çalışıyor

Analistler, Biden yönetiminin kasım seçimleri nedeniyle İsrail'in Lübnan'a saldırmasını istemediğini belirtti.

13.09.2024 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrailli siyasi analistler, ABD'nin kasım ayında yapılacak seçimlerden dolayı Tel Aviv yönetiminin Lübnan'a savaş açmasını engellemeye çalıştığını belirtti.

Haaretz gazetesinin askeri ilişkiler analisti Amos Harel, konuyla ilgili kaleme aldığı yazıda ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'ın, İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimi düşürmek için girişimde bulunmak amacıyla ilerleyen günlerde İsrail ve Lübnan'a gitmeyi planladığını kaydetti.

Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin Hamas ile müzakerelerde yaşanan çıkmazın "İsrail'in kuzeyindeki tehlike düzeyini bir kez daha artırdığına" işaret eden Harel yazısında, "Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ile Hamas arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedilmesi olasılığını araştırmak istemiş olabilir, ancak müzakerelerin gidişatında somut bir değişiklik olmayınca Hizbullah, hedeflerinin kapsamını genişletmeye geri döndü. Füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) daha geniş alanları hedef alıyor, bazen de atış menzilini genişletiyor." ifadelerine yer verdi.

İsrail saldırılarının "tırmanmasının" ana nedeninin, 8 Ekim'den bu yana evlerini boşaltmak zorunda kalan Lübnan'ın sınırında yaşayan İsraillilerin artan baskısı olduğunu savunan Harel, "Başkanlık seçimleri arifesinde, ABD'lilerin, İsrail'in Lübnan'a yönelik herhangi bir büyük ölçekli saldırısına karşı çıktığını ve bunun tüm Orta Doğu'yu alevlendireceğinden ve petrol piyasasını istikrarsızlaştıracağından korktuğunu" belirterek, "Amerikan yönetimi İsrail'i kuzeyde topyekün bir savaşa karşı açık bir şekilde uyardı" değerlendirmesinde bulundu.

-"İsrail topyekün bir savaştan kaçınmaya çalışıyor"

Yediot Ahronot gazetesi analisti Nadav Eyal ise X hesabından paylaştığı yazısında, "İsrail'in kuzeyindeki durum nedeniyle gerilimin önemli ölçüde arttığını" kaydetti.

İsrail'in stratejik olarak, Gazze'de çatışmayı kuzeydeki gerginliklerden ayırmayı ve Hizbullah ve Lübnan'la topyekün bir savaştan kaçınmayı hedeflediğini" ifade eden Eyal "Hizbullah'ın, özellikle Hochstein tarafından yürütülen müzakere çabalarını reddettiğine" işaret etti.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın, İsrail'in kuzey cephesine yönelik saldırılarını durdurmak için Gazze'deki savaşı durdurmakta ısrar ettiğini iddia eden Eyal, "ABD'li ve İsrailli yetkililer ise Lübnan'a kapsamlı bir askeri operasyon başlatılmasının, yüksek kayıplara rağmen Hizbullah'ın saldırılarını durdurmayı garanti etmeyebileceğini kabul ediyorlar. Böyle bir senaryoda İran da Hizbullah'a katılarak İsrail'e saldırabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Eyal ayrıca, "ABD'nin özellikle kasım ayındaki başkanlık seçimleri yaklaşırken, daha geniş bir bölgesel çatışma riskinin artmasından derin endişe duyduğunu" belirtti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Politika, Haaretz, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, İsrail'in Lübnan'a Savaş Açmasını Önlemeye Çalışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 01:30:42. #1.12#
SON DAKİKA: ABD, İsrail'in Lübnan'a Savaş Açmasını Önlemeye Çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement