ABD, İsrail'in Lübnan'a Savaş Açmasını Önlemeye Çalışıyor

Güncel

İsrailli siyasi analistler, ABD'nin kasım ayında yapılacak seçimlerden dolayı Tel Aviv yönetiminin Lübnan'a savaş açmasını engellemeye çalıştığını belirtti.

Haaretz gazetesinin askeri ilişkiler analisti Amos Harel, konuyla ilgili kaleme aldığı yazıda ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'ın, İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimi düşürmek için girişimde bulunmak amacıyla ilerleyen günlerde İsrail ve Lübnan'a gitmeyi planladığını kaydetti.

Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin Hamas ile müzakerelerde yaşanan çıkmazın "İsrail'in kuzeyindeki tehlike düzeyini bir kez daha artırdığına" işaret eden Harel yazısında, "Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ile Hamas arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedilmesi olasılığını araştırmak istemiş olabilir, ancak müzakerelerin gidişatında somut bir değişiklik olmayınca Hizbullah, hedeflerinin kapsamını genişletmeye geri döndü. Füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) daha geniş alanları hedef alıyor, bazen de atış menzilini genişletiyor." ifadelerine yer verdi.

İsrail saldırılarının "tırmanmasının" ana nedeninin, 8 Ekim'den bu yana evlerini boşaltmak zorunda kalan Lübnan'ın sınırında yaşayan İsraillilerin artan baskısı olduğunu savunan Harel, "Başkanlık seçimleri arifesinde, ABD'lilerin, İsrail'in Lübnan'a yönelik herhangi bir büyük ölçekli saldırısına karşı çıktığını ve bunun tüm Orta Doğu'yu alevlendireceğinden ve petrol piyasasını istikrarsızlaştıracağından korktuğunu" belirterek, "Amerikan yönetimi İsrail'i kuzeyde topyekün bir savaşa karşı açık bir şekilde uyardı" değerlendirmesinde bulundu.

-"İsrail topyekün bir savaştan kaçınmaya çalışıyor"

Yediot Ahronot gazetesi analisti Nadav Eyal ise X hesabından paylaştığı yazısında, "İsrail'in kuzeyindeki durum nedeniyle gerilimin önemli ölçüde arttığını" kaydetti.

İsrail'in stratejik olarak, Gazze'de çatışmayı kuzeydeki gerginliklerden ayırmayı ve Hizbullah ve Lübnan'la topyekün bir savaştan kaçınmayı hedeflediğini" ifade eden Eyal "Hizbullah'ın, özellikle Hochstein tarafından yürütülen müzakere çabalarını reddettiğine" işaret etti.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın, İsrail'in kuzey cephesine yönelik saldırılarını durdurmak için Gazze'deki savaşı durdurmakta ısrar ettiğini iddia eden Eyal, "ABD'li ve İsrailli yetkililer ise Lübnan'a kapsamlı bir askeri operasyon başlatılmasının, yüksek kayıplara rağmen Hizbullah'ın saldırılarını durdurmayı garanti etmeyebileceğini kabul ediyorlar. Böyle bir senaryoda İran da Hizbullah'a katılarak İsrail'e saldırabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Eyal ayrıca, "ABD'nin özellikle kasım ayındaki başkanlık seçimleri yaklaşırken, daha geniş bir bölgesel çatışma riskinin artmasından derin endişe duyduğunu" belirtti.