ABD, İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırısını desteklemiyor - Son Dakika
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ABD, İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırısını desteklemiyor

ABD, İsrail\'in Refah\'a yönelik kara saldırısını desteklemiyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, ABD olarak İsrail'in Refah'a yönelik bir kara saldırısı düzenlemesini desteklemediklerini ve bu pozisyonlarının bugün de geçerli olduğunu söyledi. Kirby, İsrail'in Hamas'la bir ateşkese varılsa da varılmasa da Refah'a yönelik bir kara saldırısına hazırlandığı yönündeki haberlerin farkında olduklarını belirtti. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in Refah'a saldırmaması gerektiğini net bir şekilde dile getirdi.

06.05.2024 23:59
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, ABD olarak başından itibaren İsrail'in Refah'a yönelik bir kara saldırısı düzenlemesini desteklemediklerini ve bu pozisyonlarının bugün de geçerli olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, günlük basın brifinginde, İsrail'in Refah'a yönelik olası kara saldırısına ilişkin ABD'nin pozisyonunu değerlendirdi.

Kirby, İsrail'in Hamas'la bir ateşkese varılsa da varılmasa da Refah'a yönelik bir kara saldırısına hazırlandığı yönündeki haberlerin farkında olduklarını ancak İsrail ordusu adına konuşamayacağını ve bu kararın İsrail'e ait olduğunu söyledi.

Kirby, "Şu ana dek hep tutarlı olduğumuz ve Başkan'ın da bu sabah (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) ile görüşmesinde de aynı şekilde tutarlı olarak dile getirdiği gibi, biz Refah'ta kara saldırılarını desteklemiyoruz. Bu saldırılar oradaki sivillerin hayatını büyük riske atar." dedi.

Refah'a ilişkin endişelerini İsrail tarafına birçok kez açıkça dile getirdiklerini anlatan Kirby, 1,5 milyondan fazla Filistinli sivilin sığındığı bu bölgeye yönelik bir kara operasyonunun çok sayıda sivilin hayatını riske atacağını ve bunu görmek istemediklerini vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile sabah saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Joe Biden, mevcut koşullar altında İsrail'in "Refah'a saldırmaması hususundaki net görüşünü" bir kez daha dile getirmişti.

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.

İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

İsrail ordusunun tahliye edilmesini talep ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin tedavi ve çeşitli amaçlarla yurtdışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası olan Mısır sınırındaki Refah sınır kapısını da içeriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırısını desteklemiyor - Son Dakika

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