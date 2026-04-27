ABD-İsrail Saldırıları Sonrası Avrupa'da Akaryakıt Fiyatları Zirve Yaptı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat 2026'da İran'a düzenlediği hava saldırıları, Avrupa'da akaryakıt fiyatlarını ortalama yüzde 12 artırdı. Ateşkese rağmen fiyatlar tam olarak gerilemedi. Avrupa Komisyonu verilerine göre, 23 Şubat ile 20 Nisan arasında benzin litre fiyatı 1,64 avrodan 1,83 avroya yükseldi.

Belçika, Çekya ve Bulgaristan'da fiyat artışı yüzde 22'yi buldu. Fransa'da yüzde 18, Almanya'da yüzde 15 artış görülürken, İtalya'da yüzde 7, İspanya'da yüzde 3 artış kaydedildi. Malta'da fiyatlar değişmedi. Motorin fiyatları benzine göre iki kat artarak yüzde 26 yükseldi ve litre başına 1,59 avrodan 2,01 avroya çıktı. En yüksek motorin artışı Bulgaristan'da yüzde 43 olurken, Fransa'da yüzde 36, Estonya'da yüzde 35, Belçika'da yüzde 33 oldu.

20 Nisan itibarıyla en pahalı benzin Hollanda'da (2,28 avro/litre), en ucuz Malta'da (1,34 avro/litre) bulunuyor. Motorinde Hollanda 2,30 avro/litre ile zirvede. Büyük ekonomiler arasında İspanya, motorin fiyatlarında AB ortalamasının altında kalan tek ülke. Fiyatlar nisan başında zirve yapmış, ateşkes sonrası düşüşe geçmiş olsa da saldırı öncesi seviyelerin üzerinde kalmaya devam ediyor.