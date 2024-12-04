ABD, Japonya'da Askeri Üs Kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD, Japonya'da Askeri Üs Kurdu

ABD, Tokyo'daki üste uzay birlikleri kurarak Japonya ile askeri işbirliğini güçlendiriyor.

04.12.2024 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Uzay Kuvvetleri, karşılıklı caydırıcılık kapasitelerinin artırılması amacıyla Japonya'nın başkenti Tokyo'daki üsse birlik kurdu.

Çin'in Hint-Pasifik'te nüfuzunu artırması ve Kuzey Kore'nin füze tehditleri karşısında Japonya, müttefiki ABD ile askeri koordinasyonunu tahkim ediyor.

ABD Uzay Kuvvetleri Hint-Pasifik Komutanı Tuğgeneral Anthony Mastalir, düzenlediği basın toplantısında, Tokyo'daki Yokota Hava Üssünde, uzay faaliyetlerinden sorumlu birlik kurduklarını açıkladı.

Mastalir, "Kuzey Kore ve Rusya gibi devam eden tehditlerin yanı sıra Çin, Hint-Pasifik bölgesindeki istikrarı tehdit etmek için yasa dışı, zorlayıcı ve saldırgan taktikler kullanıyor" dedi.

"ABD-Japonya ittifakı her zamankinden daha güçlü ve artık uzayda barışı ve istikrarı korumaya hazır" diyen Mastalir, birliğin, Japonya'nın uzay gözetleme ile füze uyarı kapasitelerini geliştirilmesi dahil danışmanlık ve uzmanlık desteği vereceğini söyledi.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre askeri birlik, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) ile "sorunsuz koordinasyon" hedefleyecek.

Ulusal basında, operasyonların, üs tesislerindeki mevcut ekipmanlarla yürütüleceği ve yeni bir askeri ekipman kurulumunun planlanmadığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Kuzey Kore, Güvenlik, Politika, Savunma, Japonya, Güncel, Tokyo, Dünya, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Japonya'da Askeri Üs Kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:25 TSK Azez’e takviye kuvvet gönderdi Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü TSK Azez'e takviye kuvvet gönderdi! Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü
18:20 Beşiktaş’ta yapılacak olağanüstü seçimin tarihi belli oldu Beşiktaş'ta yapılacak olağanüstü seçimin tarihi belli oldu
17:23 “Suya yüzde 50 indirim yapacağım“ vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı "Suya yüzde 50 indirim yapacağım" vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı
16:12 İstanbul’un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu
15:35 Esad’ın askerleri zorda Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar
23:58 Nurdağı’nda TIR Şoförü Son Anda Kurtarıldı Nurdağı'nda TIR Şoförü Son Anda Kurtarıldı
23:52 Elon Musk: Doğum oranlarındaki düşüş insanlığın en büyük tehdidi Elon Musk: Doğum oranlarındaki düşüş insanlığın en büyük tehdidi
23:35 İzmir’deki İş Yeri Çocuklar Tarafından Kurşunlandı İzmir'deki İş Yeri Çocuklar Tarafından Kurşunlandı
23:23 Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib’e geliyoruz Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib'e geliyoruz
23:17 3 büyükler PFDK’ya sevk edildi 3 büyükler PFDK'ya sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 18:52:27. #1.12#
SON DAKİKA: ABD, Japonya'da Askeri Üs Kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.