ABD Koalisyonu Suriye'de Üslerini Azaltıyor

ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon güçleri, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilindeki üslerini azaltarak Haseke iline çekiyor.

Yerel kaynaklara göre, ABD güçlerinin konuşlandığı, Koniko ve Ömer gaz sahalarından yaklaşık 200 tır Haseke iline çekti.

Deyrizor'daki petrol sahalarından çıkan 200 tır Haseke kırsalındaki Kasrek ve Şeddadi'deki ABD üslerine çekildi.

Kaynaklara göre, çekilen tırlarda çok sayıda konteyner, bazı askeri araçlar ve prefabrik ofisler yer alıyor.