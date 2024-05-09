ABD Kongre Üyeleri, Filistin\'e Destek İçin Kurulan Çadır Kampının Polis Baskınına Uğramasını Eleştirdi

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Filistin'e destek için kurulan çadır kampı polis baskınına uğrayan George Washington Üniversitesi (GWU) öğrenci temsilcilerini kabul eden ABD Kongre üyeleri Rashida Tlaib ve Cori Bush, öğrencilerin ifade özgürlüğü hakkının İsrail eleştirilerini susturmak adına gasbedildiğini vurguladı.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Filistin asıllı üyesi Rashida Tlaib ile diğer Demokrat üye Cori Bush, Kongre binası önünde GWU öğrenci temsilcileriyle basın toplantısı düzenledi ve polisin gece düzenlediği baskına tepki gösterdi.

Öğrencilerin barışçıl şekilde ifade özgürlüğü hakkını kullanırken Washington polisi tarafından gece 3.30'da dağıtılmalarını "vahşi" olarak tanımlayan Tlaib, "Bu durum, İsrail hükümetinin Filistinlilere yönelik soykırımına üniversitelerin suç ortaklığı yapmasını protesto etmek isteyen öğrencilerin Anayasal ifade özgürlüğü haklarını bastırma girişimidir." dedi.

Amerikalı gençlerin Filistin'e desteği sona ermeyecek

Polisin kampüslerdeki çadır kamplarını kaldırmasıyla Amerikalı gençlerin Filistin'e desteğinin sona ermeyeceğini vurgulayan Tlaib, "İsrail'e yönelik eleştirileri bastırmak adına" ifade özgürlüğü hakkının gasbedildiğini dile getirdi.

Washington polisinin öğrencilere biber gazı sıktığını, çadırları zor kullanarak kaldırdığını ve öğrencilere şiddet uyguladığını anlatan Tlaib, Kongre üyelerine bu konuda duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Tlaib ayrıca Gazze'de son yaşanan saldırılara atıf yaparak, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısına hazırlandığını ve ABD yönetiminin ve uluslararası kamuoyunun bu konuda harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

GWU öğrencilerine destek veren Kongre üyesi Bush da Amerikan halkının memnuniyetsizliğini dile getirmeye her zaman hakkı olduğunu ve demokrasinin bu rahatsızlıkları da doğal kabul ettiğini söyledi.

Bush, "GWU'daki Gazze ile dayanışma çadır kampı gecenin bir yarısında sizler uyurken saldırıya uğradı. Bunlar, Gazze'de devam eden soykırımı durdurmayı reddedenlerin (öğrencileri) tutuklayıp şiddet uygulayabileceklerini düşünmeleri sebebiyle oldu. Bu kişiler sizin gözünüzü korkutabileceklerini ve barış için yükselen sesleri bastırabileceklerini düşünüyorlar." şekline konuştu.

ABD tarihinden de örnekler veren Bush, Amerikan sivil haklarının kazanılma sürecinde bu gibi öğrenci protestolarının önemli yer tuttuğuna da dikkat çekti.

Öğrenciler polisin şiddetini anlattı

Gece yarısı GWU kampüsündeki çadır kampına baskın yapan polisin şiddetine maruz kalan öğrencilerden Moataz, neler yaşadığını anlattı.

Polisin müdahalesi sonucu sol elinde ciddi yaralanma olduğunu ve yoğun şekilde biber gazına maruz kaldığını aktaran Moataz, hastanede tedavi gördükten sonra eli sarılı şekilde çıktığını ve halen gazın etkisini hissettiğini belirtti.

Bir diğer öğrenci temsilcisi Kali ise günlerdir barışçıl şekilde kurdukları çadırlarda gösterilerini yaptıklarını ve polisin baskınına kadar hiçbir şiddet olayına mahal vermediklerini vurguladı.

Gösterilerine çok sayıda Yahudi öğrencinin de destek verdiğini ve bu arkadaşlarıyla Şabat Günü'nü kutladıklarını, öte yandan Müslüman öğrencilerin de cemaatle namazlarını kıldıklarını hatırlatan Kali, üniversite yönetiminin kendileriyle hiç görüşmediğini ve barışçıl gösteri ortamlarını görmediğini ifade etti.

Bir diğer öğrenci temsilcisi Miriam da GWU'daki öğrenci gösterilerine her kesimden öğrencinin katıldığını ve gösteriler sırasında hiçbir taşkınlık yaşanmadığını belirtti.

Polislerin çadır kampını "vahşice" dağıttığını kaydeden Miriam, şiddete maruz kalan bazı öğrencilerin hastanelerin acil servislerine kaldırıldığını ve öğrencilere ait tüm malzemelerin kullanılamaz hale getirildiğini anlattı.