ABD Kongresi'ndeki Türkiye Grubu eşbaşkanları Cumhuriyet'in 103. yılını kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ABD Kongresi'ndeki Türkiye Grubu eşbaşkanları Cumhuriyet'in 103. yılını kutladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Kongresi'ndeki Türk Amerikalılar Kongre Grubu eşbaşkanları, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü için kutlama mesajı yayımladı. Eşbaşkanlar, NATO'daki en büyük ikinci askeri güç olan Türkiye'nin bölgesel denge ve barış için kilit ortak olduğunu vurguladı.

WASHINGTON (AA) – ABD Kongresi'ndeki ABD- Türkiye İlişkileri ve Türk Amerikalılar Kongre Grubu eşbaşkanları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

ABD Kongre üyeleri Joe Wilson, Steve Cohen ve Aumua Amata Coleman Radewagen ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na işaret eden Türk Amerikalılar Kongre Grubu Eş Başkanları, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü münasebetiyle Türkiye halkını ve Türk Amerikalıları tebrik ediyoruz." ifadesini paylaştı.

Türkiye'nin Avrupa ve Orta Doğu arasında kritik bir köprü olmaya devam ettiğine değinen eşbaşkanlar, açıklamada "Türkiye, bölgesel dengeyi korumada ve Avrasya ve Akdeniz'deki karmaşık jeopolitik dinamikleri ele almada vazgeçilmez bir rol oynamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Eşbaşkanlar, Türkiye'nin transatlantik güvenlik ve diplomasiye stratejik katkılarını takdir ettiklerini belirterek, "Bölge genelinde çatışmaların azaltılmasına, deniz güvenliğine ve insani yardım çalışmalarına kadar Türkiye, küresel barış inşasında kilit bir ortak olmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin NATO içindeki yerinin önemini de vurgulayan eşbaşkanlar, "NATO'daki en büyük ikinci askeri güce sahip olan Türkiye, kolektif savunma, savunma teknolojisi işbirliği ve bölgesel savunma entegrasyonunda merkezi bir rol oynamaya devam etmektedir." yorumunda bulundu.

Eşbaşkanlar, "2027'de kutlanacak olan ABD ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının yüzüncü yılı arifesinde, Türk halkını ve Türk Amerikalıları 2026 Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle tebrik ediyor ve iki ulusumuz arasındaki stratejik, ekonomik ve kültürel bağları derinleştirmeyi dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriPolitikaTürkiyeGüncelDünyaNatoSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Binlerce koyun ve keçi şehir merkezine girdi Caddeler doldu taştı Binlerce koyun ve keçi şehir merkezine girdi! Caddeler doldu taştı
Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı
Oktay Saral’ın istifasının ardından Şamil Tayyar’dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı Oktay Saral'ın istifasının ardından Şamil Tayyar'dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı
İstanbul Barosu başkan adayının sözleri başına iş açtı Hakkında soruşturma başlatıldı İstanbul Barosu başkan adayının sözleri başına iş açtı! Hakkında soruşturma başlatıldı
Ali Koç’un Gazze için söyledikleri alkış topladı Ali Koç'un Gazze için söyledikleri alkış topladı
Rusya’da AİDS alarmı: Salgın 27 bölgeye yayıldı Rusya’da AİDS alarmı: Salgın 27 bölgeye yayıldı
23:39
Antalya’yı yağış ve fırtına vurdu Görüntüler korkunç
Antalya'yı yağış ve fırtına vurdu! Görüntüler korkunç
23:26
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biter bitmez kavga çıktı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biter bitmez kavga çıktı
23:24
Puan farkı 6 Dev derbide kazanan Galatasaray
Puan farkı 6! Dev derbide kazanan Galatasaray
23:14
Bulgaristan’da eski milletvekili evinde öldürüldü: 3 şüpheliden ikisi Türk çıktı
Bulgaristan’da eski milletvekili evinde öldürüldü: 3 şüpheliden ikisi Türk çıktı
23:07
Türk aileye Vietnam’da şok Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar
Türk aileye Vietnam'da şok! Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar
22:51
Ürdün’den Suriye’nin güneyine hava harekatı
Ürdün’den Suriye’nin güneyine hava harekatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 00:06:44. #.0.2#
SON DAKİKA: ABD Kongresi'ndeki Türkiye Grubu eşbaşkanları Cumhuriyet'in 103. yılını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei