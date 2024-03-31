NEW ABD Kongresi Senato Dış ilişkiler Komitesi Üyesi Chris Van Hollen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik, "ABD Başkanı'na parmak göstermeye devam ettiği bir durumda biz (ona) daha fazla bomba gönderiyoruz ve bu hiç mantıklı değil." dedi.
ABC'de konuşan Maryland eyaleti Demokrat Senatorü Van Hollen, Netanyahu'nun Gazze'ye insani yardımları engellemesine rağmen İsrail'e daha fazla bomba gönderilmesini eleştirdi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze konusundaki söylemlerini, eylemleri ile desteklemesi gerektiğini belirten Van Hollen, "Netanyahu'nun ABD Başkanı'na parmak göstermeye devam ettiği bir durumda biz (ona) daha fazla bomba gönderiyoruz ve bu hiç mantıklı değil." ifadesini kullandı.
Van Hollen, "Benim görüşüme göre, Netanyahu hükümeti Gazze'ye daha fazla yardım sağlayana kadar, kelimenin tam anlamıyla açlıktan ölmek üzere olan insanlara yardım edene kadar daha fazla bomba göndermemeliyiz." diye konuştu.
Netanyahu hükümetine Amerikan vergi mükelleflerinin dolarlarıyla tek taraflı açık çek vermek yerine iki yönlü bir yol bulunması gerektiğine vurgu yapan Van Hollen, Gazze'ye daha fazla insani yardım gönderilmesi konusunda Biden'a, elindeki "İsrail'e silah yardımı kozu"nu kullanmasını önerdi.
Van Hollen, "Kuzey Gazze'ye yapılan insani yardım sevkiyatının üçte biri geçen ay engellendi. Kuzeydeki Erez Geçidi'ni açıp yardım alabilirsiniz. Yani çocuklar açlıktan ölüyor." şeklinde konuştu.
Netanyahu'nun savaş suçu işleyip işlemediği şeklindeki soruyu ise geçiştiren Van Hollen, bu konuda İsrail hükümetinin tam olarak niyetinin ne olduğuna dair, ilerleyen süreçte ortaya çıkan duruma göre bir karar verileceğini savundu.
Son Dakika › Güncel › ABD Kongresi Üyesi: Netanyahu'ya daha fazla bomba göndermek mantıksız - Son Dakika
Rockstar Games, efsane Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu GTA 6'yı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 2025 yılında oyunculara sunulması beklenen yapım için Aralık 2023'te ilk fragman yayınlanmıştı. Bu video ile birlikte pek çok önemli detay ortaya çıkmış ve oyunun canlı grafikleri ile etkileyeceği görülmüştü. GTA 6, Lucia adlı bir kadın ve Jason adlı bir erkek karakteri merkezine alacak. Hikaye, sevgili olduğu düşünülen bu ikili üzerinden yürüyecek. Oyun, Vice City'yi de içerecek büyük bir haritaya sahip olacak. Daha gerçekçi grafikler ve sürüş dinamikleri ile büyük etki yaratacak oyun, özellikle yapay zeka açısından çok dikkat çekecek. GTA 6'nın sistem gereksinimleri ve çıkış tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı, ancak iddialara göre oyun, minimum Intel Core i7 8700K veya AMD Ryzen 7 3700x işlemciye gereksinim duyacak. Önerilen işlemci ise Intel Core i9-10900K veya AMD Ryzen 5 5900X olacak. Ekran kartı tarafında ise minimum Nvidia Geforce GTX 1080 Ti veya AMD Radeon RX5700XT modellerine ihtiyaç duyulacakken, önerilen grafik birimlerinin Nvidia Geforce RTX 3080 veya AMD Radeon RX 6800XT olacağı tahmin ediliyor. Oyun için minimum 8 GB RAM istenirken, önerilen RAM miktarı 32 GB olacak. Depolama alanı olarak ise 150 GB gereksinim duyulacak. GTA 6'nın çıkış tarihi net olarak belirlenmemiş olup, geliştirme sürecine bağlı olarak ertelenme durumu olabileceği belirtiliyor.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, resmi olmayan seçim sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulunuyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?