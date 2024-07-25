Netanyahu'nun ABD Kongresi Konuşması Ayakta Alkışlarla Takip Edildi

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ABD Kongresine hitap eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki katliamlarını "meşrulaştırmaya" çalıştığı konuşması, Cumhuriyetçilerin tamamı ve Demokrat Kongre üyelerinin önemli bir bölümü tarafından ayakta alkışlarla takip edildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun dün ABD Kongresinde yaptığı konuşmasıyla ilgili tepkiler devam ederken birçok senatör ve meclis üyesinin Netanyahu'yu defalarca ayakta alkışlaması dikkati çekti.

ABD'nin tam desteğini talep eden ve Gazze'deki katliamlarını gerçek dışı beyanlarla "meşrulaştırmaya" çalışan Netanyahu'nun sözlerinin Amerikalı Kongre üyelerince alkışlarla kesilmesi tepki çekti.

Amerikan medyasına da yansıyan haberlere ve konuşmanın görüntü kayıtlarına göre Demokrat senatörlerin 23'ünün, Demokrat Temsilciler Meclisi üyelerinin ise 73'ünün Netanyahu'yu protesto ederek konuşmaya katılmadığı bildirildi.

Netanyahu'ya ayakta alkışla destek veren önemli isimler

Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin tamamının Netanyahu'nun konuşmasına katılıp kendisine ayakta alkışlarla güçlü destek vermesi dikkati çekti. Önde gelen Demokrat isimlerin de zaman zaman ayağa kalkarak alkış tuttukları, bazen de oturmayı tercih ettikleri gözlendi.

Netanyahu'yu ortak oturumda Kongre'ye hitap etmesi için davet eden ve aynı zamanda oturuma eşbaşkanlık eden Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, Netanyahu'ya Kongre'de en güçlü desteği veren isimlerden biri olarak biliniyor. Kameralara yansıyan görüntülerde Johnson'ın hemen her seferinde salondakilerle birlikte ayağa kalkarak Netanyahu'yu alkışlaması dikkati çekti.

Johnson ile birlikte oturuma başkanlık eden Demokrat Senatör Ben Cardin'in de çoğu kez Netanyahu'nun konuşmasını ayakta alkışlarla takip ettiği görüldü.

Daha önceki bir açıklamasında Netanyahu'yu istifaya çağıran Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer de oturuma katılan en önemli Demokratlardan biri olarak kayıtlara geçti. Ancak salona girişinde Netanyahu ile Schumer el sıkışmadı.

Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries de Netanyahu'nun konuşmasını salonda takip etti ve alkışlara katıldı.

ABD dış politikasında ismi öne çıkan ve Netanyahu'nun konuşmasını "coşkuyla" takip eden kişilerden Cumhuriyetçi Teksas Senatörü Ted Cruz, İsrail Başbakanı'nın konuşmasından övgüyle bahsetti ve konuşmayı "Churchillvari" kelimesiyle tanımladı.

Cruz, "İsrail'deki savaşın ağırlığını, İsrailli müttefiklerimize yönelik varoluşsal tehdidi ve Amerikan ulusal güvenliğine tehdit oluşturan riskleri kendisi iyi biliyor." dedi.

Çok sayıda Demokrat Kongre üyesinin Netanyahu'yu boykot ettiği günde, İsrail'e verdiği güçlü destekle dikkati çeken Demokratlardan biri olan Pennsylvania Senatörü John Fatterman, konuşmayı salonun büyük bölümü gibi ayakta alkışlarla izledi. Yakın zaman önce İsrail'i de ziyaret eden Fatterman, sık sık yaptığı açıklamalarla Netanyahu'ya güçlü destek verenler arasında yer alıyor.

Missouri Senatörü Josh Howley de Netanyahu'nun konuşmasını alkışlarla takip eden bir diğer isim olarak dikkati çekerken Howley, X hesabından, "ABD'nin İsrail'den daha önemli bir müttefiki yoktur." paylaşımını yaptı.

Bir diğer önemli Cumhuriyetçi Senatör Ron Johnson da Netanyahu'ya güçlü destek veren ve konuşmayı ayakta alkışlayan isimlerden biri olarak ekranlara yansıdı. Cumhuriyetçi Parti'nin önceki Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell da Netanyahu'nun konuşmasını sık sık alkışlayarak izledi.

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyelerinin tamamının katıldığı konuşmada, bu isimlerin Netanyahu'nun konuşmasını "coşkuyla" ve alkışlarla takip ettikleri anlar kameralara yansırken özellikle Amerikan dış politikasında söz sahibi olan dış ilişkiler komitesi üyelerinin desteği dikkatlerden kaçmadı.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Başkanı Cumhuriyetçi Michael McCaul ile komitenin kıdemli üyesi Demokrat Gregory Meeks'in de İsrail Başbakanı'nın konuşmasını ayakta alkışlarla takip ettiği görüldü.

Donald Trump'a yakınlığıyla ve aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Cumhuriyetçi vekil Marjorie Taylor Greene ile bir diğer önemli Cumhuriyetçi vekil Matt Gaetz de Netanyahu'nun konuşmasına ayakta alkışlarla destek verdi.

Sıkı İsrail destekçisi olan Florida vekili Cumhuriyetçi Byron Donalds da konuşmayı övdü ve oturuma başkanlık etmeyen Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i eleştirdi.

İsrail'i "ABD'nin en büyük müttefiki" olarak tanımlayan Cumhuriyetçi vekil Tim Burchett, İsrail'i " Orta Doğu'daki tek demokrasi" olarak tanımladı.

Arizona'dan Cumhuriyetçi vekil Eli Crane ile Florida'dan Cumhuriyetçi vekil Cory Mills gibi farklı eyaletlerden birçok isim de oturumu yakından takip etti. ABD Başkanı Joe Biden aleyhinde "İsrail'e askeri desteği sınırlandırıyor" diye tasarı hazırlayan Mills, Netanyahu'nun Kongre'deki önemli destekçilerinden biri olarak biliniyor.

Kongre'nin Filistin asıllı tek üyesi Rashida Tlaib'in elinde tuttuğu "sava suçlusu" yazılı pankartı Tlaib'in elinden almaya çalışan Cumhuriyetçi vekil Anna Paulina Luna da Netanyahu'ya güçlü destek veren isimlerden.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) mayıs ayında Netanyahu için verdiği karara en sert tepki gösterenlerden biri olan Cumhuriyetçi Chip Roy da Netanyahu'nun konuşmasını ayakta alkışlayan isimler arasında yer aldı.

Öte yandan Tesla CEO'su ve X platformunun sahibi ABD'li milyarder Elon Musk'ın da Netanyahu'nun konuşmasına konuk olarak katılması dikkati çekti.