ABD'li Kaçak Çin'de Yakalanıp Teslim Edildi - Son Dakika
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ABD'li Kaçak Çin'de Yakalanıp Teslim Edildi

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Çin polisi, ABD'nin en çok arananlar listesinde yer alan bir kaçağı teslim etti.

BEİJİNG, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin polisi, ABD makamlarının talebi üzerine ABD tarafından aranan ABD vatandaşı bir kaçağı Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'nda ABD kolluk kuvvetlerine teslim etti.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, perşembe günü gerçekleştirilen teslim işleminin ardından ABD'nin en çok arananlar listesinde yer alan kaçak, ABD kolluk kuvvetleri tarafından ülkesine götürüldü.

ABD, söz konusu kişi hakkında 2004 yılında bir çocuğa cinsel saldırıda bulunmak ve eşini öldürmek de dahil olmak üzere şiddet içeren ağır suçlar nedeniyle yakalama kararı çıkarmıştı.

Hakkında Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından Ağustos 2005'te kırmızı bülten çıkarılan ABD'li kaçak, ABD'nin talebi üzerine Çin polisinin yürüttüğü kapsamlı soruşturma sonucunda yakalandı.

Bakanlık, teslim işlemini iki ülkenin kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğinde kaydedilen bir başka önemli başarı olarak nitelendirdi.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'li Kaçak Çin'de Yakalanıp Teslim Edildi - Son Dakika

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