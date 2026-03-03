Trump'ı zora sokacak anket! ABD'lilerin yüzde 47'si İran'a saldırıların durmasını istiyor - Son Dakika
Trump'ı zora sokacak anket! ABD'lilerin yüzde 47'si İran'a saldırıların durmasını istiyor

Trump'ı zora sokacak anket! ABD'lilerin yüzde 47'si İran'a saldırıların durmasını istiyor
03.03.2026 00:06
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırının ardından Washington Post'un yaptığı ankete göre, ABD'lilerin büyük bir kısmı İran'a yönelik askeri eylemleri desteklemiyor. Yüzde 51'i bu eylemlerin uzun vadeli güvenlik için faydalı olmadığını düşünürken; katılımcıların yüzde 47'si ABD'nin İran'a saldırıları durdurması gerektiğini belirtiyor.

Ankete göre, ABD'lilerin yüzde 47'si Washington'ın İran'a saldırıları durdurması gerektiğini, yüzde 51'i de ABD'nin askeri eylemlerinin ülkenin uzun vadeli güvenliğine katkı sağlamayacağını düşünüyor.

Washington Post (WP) gazetesi, 1003 ABD'li ile yürüttüğü ankette İran'a yönelik saldırıların ABD kamuoyundaki yansımalarını inceledi.

SALDIRILARI DESTEKLEYENLERİN ORANI YÜZDE 22'DE KALDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu İran'a yönelik saldırı talimatını destekleyip desteklemediği sorulduğunda katılımcıların yüzde 39'u saldırılara şiddetle karşı çıktığını, yüzde 22'si desteklediğini belirtti.

YÜZDE 47 SALDIRILARIN DURMASINI İSTİYOR

Katılımcıların yüzde 47'si ABD'nin İran'a saldırıları durdurması gerektiğini düşünürken yüzde 25'i saldırılara devam etmesi gerektiği değerlendirmesini yaptı.

Ankete katılanların yüzde 31'i, ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesiyle Trump yönetiminin hedeflerine ulaştığı görüşünü paylaştı.

GENİŞ ÇAPLI SAVAŞ ENDİŞESİ

Katılımcılara ABD ile İran arasında geniş çaplı savaşın çıkmasından ne kadar endişe duydukları soruldu. Yüzde 40'ı "çok" yanıtını verirken, katılımcıların yüzde 11'i bu ihtimalden hiç endişe duymadığını kaydetti.

YARIDAN FAZLASI ÜLKE GÜVENLİĞİNE KATKI SAĞLAMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR

ABD'nin askeri eylemlerinin ülkenin uzun vadeli güvenliğine katkıda bulunup bulunmayacağına ilişkin soruda katılımcılar neredeyse ikiye bölündü. Katılımcıların yüzde 51'i Washington'ın askeri girişimlerinin uzun vadede ülke güvenliğine katkı sağlamayacağını düşünürken, yüzde 49'u karşıt görüş bildirdi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

Washington, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
