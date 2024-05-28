ABD'li oyuncu Jenna Ortega, İsrail saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika
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ABD'li oyuncu Jenna Ortega, İsrail saldırılarına tepki gösterdi

ABD\'li oyuncu Jenna Ortega, İsrail saldırılarına tepki gösterdi

ABD'li ünlü oyuncu Jenna Ortega, sosyal medya hesabından, İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'ye ilişkin, 'Binlerce çocuk katledilirken kitleler ateşkesi tartışıyor. İnsanlık nerede?' ifadesini kullandı. Ortega, Instagram hesabından Gazze'ye ilişkin yaptığı paylaşımda, Filistinli bir ailenin fotoğrafına yer verdi. Filmin yönetmeni Christopher Landon da 'yapımın artık bir kabusa döndüğünü' dile getirerek, görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

28.05.2024 22:42
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ABD'li ünlü oyuncu Jenna Ortega, sosyal medya hesabından, İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'ye ilişkin, "Binlerce çocuk katledilirken kitleler ateşkesi tartışıyor. İnsanlık nerede?" ifadesini kullandı.

Ortega, Instagram hesabından Gazze'ye ilişkin yaptığı paylaşımda, Filistinli bir ailenin fotoğrafına yer verdi.

İsrail'in zorla yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu Gazze'nin Refah kentindeki kampa düzenlediği saldırının ardından yaptığı paylaşımda ünlü oyuncu Ortega, "Binlerce çocuk katledilirken kitleler ateşkesi tartışıyor. İnsanlık nerede?" ifadesini kullandı.

Ortega, "Çığlık 7" filminin kadrosundan ayrılmıştı

Meksikalı oyuncu Melissa Barrera'nın Filistin'e destek içerikli paylaşımları nedeniyle "Çığlık 7" filminin kadrosundan çıkarılmasının ardından oyuncu Ortega da filmin kadrosundan ayrılmıştı.

Ortega'nın, başrolünde olduğu "Wednesday" isimli dizinin 2'nci sezon çekimleri için filmden ayrıldığı doğrulanırken, yerel basında, geçmişte Filistin'e destek veren paylaşımlar yapan oyuncunun, Barrera'nın kovulmasına tepki olarak filmden ayrıldığı iddia edilmişti.

Filmin yönetmeni Christopher Landon da "yapımın artık bir kabusa döndüğünü" dile getirerek, görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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